Motorista relata acidente com menino de 2 anos atropelado no Guarujá

Em depoimento à polícia, o motorista que atropelou o menino de 2 anos no Guarujá, litoral de São Paulo, disse que tentou desviar o carro, mas que a criança surgiu de repente. O pai da criança ressaltou que o motorista de 41 anos não teve culpa no acidente.

O motorista ainda disse que fez o possível para desviar o carro, mas o menino já estava muito próximo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o acidente aconteceu após a criança soltar a mão do pai dentro do restaurante e sair correndo em direção a rua e em sequência chocar com o carro.

Após o atropelamento, o motorista desceu do veículo e prestou socorro à vítima, segundo boletim de ocorrência, o condutor não apresentava sinais de embriaguez ao volante.

De acordo com a Prefeitura de Guarujá, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender o atropelamento da criança, que estava gravemente ferida e em parada cardiorrespiratória.

A criança foi encaminhada para o pronto-socorro de Vicente de Carvalho, em Guarujá, onde, após tentativas de reanimação, não resistiu e veio a óbito.