Move Brasil: entenda por que o crédito ainda não está chegando

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (Psol), afirmou nesta terça-feira, 30, que três problemas principais estão travando o desempenho do Move Brasil, programa federal que facilita o financiamento de veículos novos para motoristas de aplicativo, taxistas, caminhoneiros e entregadores.

Durante participação no programa Bom Dia, Ministro, ele explicou que as falhas estão ligadas à falta de integração entre instituições financeiras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), operador do programa.

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O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Diante das críticas de trabalhadores que não conseguem acessar o crédito, o governo federal informou que fará uma reunião nesta semana para tentar resolver as pendências.

Quais são os três problemas?

Banco barrando trabalhadores

Segundo Boulos, embora pessoas com nome negativado já enfrentem restrições naturais de crédito, há casos em que bancos estão negando financiamento a trabalhadores com nome limpo, com base em critérios de risco.

Ele afirma que a prática não se justifica porque o programa conta com garantia do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), que cobre eventuais prejuízos das operações.

“Isso é inadmissível. A diferença do Move Brasil para uma linha de crédito convencional é que o governo entra com o fundo garantidor. Por isso, não cabe à instituição bancária fazer análise de score e rating da forma tradicional. Se a pessoa tem o nome limpo e há garantia do FGI, o crédito deve ser aprovado”, afirmou o ministro.

Bancos desrespeitando regras

Boulos também afirmou que algumas instituições estão descumprindo regras do programa ao cobrar taxas durante o processo de concessão do crédito. Segundo ele, o Conselho Monetário Nacional (CMN) já proibiu a tarifa de cadastro nessas operações.

“Em alguns casos, os bancos desrespeitaram as regras do programa e passaram a cobrar taxas de entrada, o que não existe. Já estamos tratando disso e vamos chamar os bancos nesta semana para ajustar a situação.”

Falta de conexão entre sistemas

Por fim, Boulos citou problemas na integração entre os bancos e o sistema do BNDES. Em alguns casos, o crédito é aprovado, mas não é liberado na concessionária porque a conexão entre os sistemas não foi concluída.

“O último problema é o link automático do BNDES, operador do programa, com os bancos. Em alguns casos, o crédito é aprovado, mas não é liberado na concessionária porque os bancos não fizeram a integração com o sistema do BNDES. Assim, a carta de crédito não aparece como liberada no momento da compra”, explicou.

O que é o Move Brasil?

O Move Brasil é um programa do governo federal que facilita o financiamento de veículos novos para trabalhadores que usam o transporte como fonte de renda, como motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores.

A iniciativa, lançada no fim de maio deste ano, conta com até R$ 30 bilhões em recursos do BNDES e busca renovar a frota de veículos no país, com juros mais baixos, prazos maiores e condições facilitadas de pagamento.