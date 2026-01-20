Mulher dada como morta pelo Samu é salva por médico

Fernanda foi dada como morta e chegou a ficar coberta por uma manta térmica - Foto: Reprodução

Uma mulher, de 29 anos, identificada como Fernanda Cristina Policarpo, foi reanimada por um médico, momentos depois de ser dada como morta por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no domingo, 18.

Ela foi atropelada, enquanto atravessada a Rodovia Comandante João Roberto de Barros, na SP-294, em Bauru, interior de São Paulo. Ela foi atingida por um veículo SUV, que seguia sentido Marília. O motorista do carro afirmou que não conseguiu frear.

Um médico da concessionária que administra a rodovia percebeu que Fernanda ainda apresentava sinais vitais e a reanimou no local, antes da chegada dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Em seguida, ela foi levada às pressas para o Pronto-Socorro Central de Bauru e, depois, transferida para o Hospital de Base, onde permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O nome do médico não foi informado.

Momentos antes, uma equipe do Samu havia constatado o óbito e coberto o corpo com uma manta térmica. Informações apontam que a médica do Samu que atestou erroneamente a morte foi afastada, nesta segunda-feira, 19. O nome dela também não foi revelado.

Além do afastamento da profissional, o Samu abriu sindicância interna para apurar o caso. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) também vai investigar o episódio.