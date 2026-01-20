Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ERRO MÉDICO

Mulher dada como morta pelo Samu é salva por médico

Vítima foi atropelada ao tentar atravessar rodovia

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/01/2026 - 23:32 h
Fernanda foi dada como morta e chegou a ficar coberta por uma manta térmica
Fernanda foi dada como morta e chegou a ficar coberta por uma manta térmica -

Uma mulher, de 29 anos, identificada como Fernanda Cristina Policarpo, foi reanimada por um médico, momentos depois de ser dada como morta por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no domingo, 18.

Ela foi atropelada, enquanto atravessada a Rodovia Comandante João Roberto de Barros, na SP-294, em Bauru, interior de São Paulo. Ela foi atingida por um veículo SUV, que seguia sentido Marília. O motorista do carro afirmou que não conseguiu frear.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Um médico da concessionária que administra a rodovia percebeu que Fernanda ainda apresentava sinais vitais e a reanimou no local, antes da chegada dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Motorista que atropelou Fernanda revelou que não conseguiu frear o veículo
Motorista que atropelou Fernanda revelou que não conseguiu frear o veículo | Foto: Reprodução Artesp

Em seguida, ela foi levada às pressas para o Pronto-Socorro Central de Bauru e, depois, transferida para o Hospital de Base, onde permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O nome do médico não foi informado.

Momentos antes, uma equipe do Samu havia constatado o óbito e coberto o corpo com uma manta térmica. Informações apontam que a médica do Samu que atestou erroneamente a morte foi afastada, nesta segunda-feira, 19. O nome dela também não foi revelado.

Leia Também:

Polícia descarta pista e buscas por irmãos chegam ao 17º dia
Governador se irrita com vaia em evento com Lula: "Esse é o amor?"
Casal de Salvador é condenado por tráfico humano e exploração na Itália

Além do afastamento da profissional, o Samu abriu sindicância interna para apurar o caso. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) também vai investigar o episódio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atropelamento bauru médico Morte samu UTI

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fernanda foi dada como morta e chegou a ficar coberta por uma manta térmica
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Fernanda foi dada como morta e chegou a ficar coberta por uma manta térmica
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Fernanda foi dada como morta e chegou a ficar coberta por uma manta térmica
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Fernanda foi dada como morta e chegou a ficar coberta por uma manta térmica
Play

Vídeo: turista é mordida por tubarão durante mergulho em Noronha

x