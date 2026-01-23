Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INUSITADO

Mulher é condenada por jogar cocô de cachorro no rosto de vizinho

Situação aconteceu após uma discussão gerada por problemas de convivência

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

23/01/2026 - 19:01 h
Imagem ilustrativa de um homem recolhendo as fezes do seu animal de estimação
Imagem ilustrativa de um homem recolhendo as fezes do seu animal de estimação -

Uma mulher foi condenada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal a pagar R$ 2 mil por danos morais após jogar um saco com fezes de cachorro no rosto de um vizinho durante uma discussão em um condomínio na cidade de Sobradinho, no Distrito Federal.

Assim como consta no processo, a discussão foi iniciada por conta de uma reclamação do homem, que alegou que seu animal de estimação ficava agitado sempre que a mulher passava em frente ao seu apartamento no passeio diário com sua cadela.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BBB 26: hospital psiquiátrico detalha internação de Pedro; confira
Moraes proíbe atos em frente a local onde Bolsonaro está preso
Saiba 10 benefícios que idosos podem recorrer por lei

No entanto, ao tentar conversar sobre a situação, o morador relatou ter sido agredido fisicamente e atingido por um saco com fezes do animal de estimação da vizinha. O homem ainda afirmou que, após o episódio, passou a ser alvo de registros policiais sem fundamento feitos pela moradora, o que teria ampliado o constrangimento.

Por sua vez, a mulher negou as agressões, alegou legítima defesa e afirmou que a situação aconteceu pois o vizinho demonstrava comportamento agressivo. Contudo, imagens de câmeras de seguranças reunidas no processo, além de depoimentos de testemunhas e registros de ocorrência corroboraram com a acusação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressão Condomínio Direito justiça responsabilidade civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa de um homem recolhendo as fezes do seu animal de estimação
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Imagem ilustrativa de um homem recolhendo as fezes do seu animal de estimação
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Imagem ilustrativa de um homem recolhendo as fezes do seu animal de estimação
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Imagem ilustrativa de um homem recolhendo as fezes do seu animal de estimação
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

x