Mulher é condenada por jogar cocô de cachorro no rosto de vizinho

Imagem ilustrativa de um homem recolhendo as fezes do seu animal de estimação - Foto: Reprodução

Uma mulher foi condenada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal a pagar R$ 2 mil por danos morais após jogar um saco com fezes de cachorro no rosto de um vizinho durante uma discussão em um condomínio na cidade de Sobradinho, no Distrito Federal.

Assim como consta no processo, a discussão foi iniciada por conta de uma reclamação do homem, que alegou que seu animal de estimação ficava agitado sempre que a mulher passava em frente ao seu apartamento no passeio diário com sua cadela.

No entanto, ao tentar conversar sobre a situação, o morador relatou ter sido agredido fisicamente e atingido por um saco com fezes do animal de estimação da vizinha. O homem ainda afirmou que, após o episódio, passou a ser alvo de registros policiais sem fundamento feitos pela moradora, o que teria ampliado o constrangimento.

Por sua vez, a mulher negou as agressões, alegou legítima defesa e afirmou que a situação aconteceu pois o vizinho demonstrava comportamento agressivo. Contudo, imagens de câmeras de seguranças reunidas no processo, além de depoimentos de testemunhas e registros de ocorrência corroboraram com a acusação.