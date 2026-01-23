Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Saiba 10 benefícios que idosos podem recorrer por lei

Estatuto da Pessoa Idosa garante alguns pontos que devem ser oferecidos pela sociedade ou reclamado pela população

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/01/2026 - 16:58 h
Veja direitos garantidos por lei para idosos
Veja direitos garantidos por lei para idosos -

Os idosos no Brasil, que atualmente são definidos como pessoas que tenham 60 anos ou mais, são respaldados pelo Estatuto da Pessoa Idosa com diversos direitos que podem ser exigidos pelos mesmos para garantir o bem-estar desta parcela crescente da população.

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), o Brasil está com uma tendência de envelhecimento da população.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O motivo disso é a crescente na proporção de pessoas com 60 anos ou mais, que subiu de 11,3%, em 2012, para 16,1%, em 2024.

Dentro deste grupo, os indivíduos com 65 anos ou mais representam 11,2% da população total, de 211,9 milhões.

Veja os direitos garantidos para os idosos

Transporte

Para as pessoas com mais de 65 anos, está assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos. Além disso, nestes veículos é assegurada preferencialmente a reserva de 10 % dos assentos.

Já no transporte coletivo interestadual, cada veículo precisa reservar duas vagas garantidas para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos.

Caso a quantidade de idosos for maior que dois, é garantido um desconto de 50%, no mínimo, já nas demais passagens a idosos da mesma faixa de renda.

Além disso, eles têm assegurada a prioridade no embarque no sistema de transporte coletivo.

Leia Também:

Vigília: o plano dos bolsonaristas para o fim da caminhada liderada por Nikolas
Líder religioso é preso por estuprar enteada e outras crianças em igreja
Felipe Prior pode ficar preso por 8 anos; STJ mantém condenação por estupro
CNH de graça em 2026: saiba como ter direito ao benefício oferecido pelo Governo

Saúde

No Brasil, o idoso tem direito ao atendimento médico em domicílio, incluindo internações, caso esteja impossibilitado de se locomover.

Vale ressaltar que o governo é obrigado a fornecer aos idosos, de forma gratuita, alguns itens como:

  • medicamentos, especialmente os de uso continuado;
  • próteses;
  • órteses;
  • outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Além disso, os planos de saúde não podem cobrar valores diferenciados para idosos devido a suas idades, ponto que caracteriza descriminação.

Idosos com mais de 80 anos têm preferência especial em todo atendimento de saúde, exceto em casos de emergência.

Já em casos de internação em unidades de saúde, a pessoa idosa tem direito a um acompanhante.

Cultura

Pessoas com mais de 60 anos tem o direito de pagar por meia entrada em ingressos para eventos:

  • artísticos;
  • culturais;
  • esportivos;
  • lazer.

Além disso, eles têm tanto acesso quanto assentos preferenciais no local do evento.

Renda

A partir dos 65 anos de idade, idosos que não tenham meios para promover sua subsistência possuem o direito ao benefício mensal de um salário-mínimo, sendo este o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Vale ressaltar que reter ou estar em posse, sem o consentimento, de um cartão de benefício de aposentadoria de uma pessoa idosa é crime.

Justiça

Processos judiciais que envolvam pessoas idosas devem tramitar com prioridade, bastando o advogado da parte solicitar este direito no processo.

Moradia

Os programas habitacionais públicos ou financiados com recursos públicos precisam priorizar um percentual de 3% das unidades para pessoas idosas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Direito idosos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Veja direitos garantidos por lei para idosos
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Veja direitos garantidos por lei para idosos
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Veja direitos garantidos por lei para idosos
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Veja direitos garantidos por lei para idosos
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

x