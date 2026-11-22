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Uma estudante de psicologia está sendo investigada pela Polícia Civil do Tocantins (PCTO) por proferir falas racistas em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram. Identificada como Mykaella Alves, a jovem compartilhou um comentário preconceituoso sobre o feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro.

Na gravação, que viralizou nas redes sociais, ela alega que pessoas pretas só servem para dar folgas para os brancos. “Pra isso que preto presta, uma vez para dar folga pros brancos. Que se não fosse esse feriado, nem com preto eu falava”, disparou.

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Foi essa a fala da estudante de psicologia de Palmas, Mykaella Almeida, no Dia da Consciência Negra. Prisão para ela. 🤬 https://t.co/rohdekt6AL — Katharina Gurgel (@Kathgurgel) November 22, 2026

A declaração foi apontada como discriminatória e encaminhada à 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Vulneráveis de Palmas, que está responsável por analisar o caso e subsidiar as investigações contra a estudante.

Caso seja condenada pelo crime de racismo ou injúria racial, ela poderá pegar de 1 a 5 anos de reclusão e pagar uma multa, dependendo da conduta avaliada pelo juiz responsável.

Vale lembrar que a Constituição Federal atesta que o racismo é um crime inafiançável (não permite pagamento de fiança) e imprescritível (pode ser julgado a qualquer tempo).

Pronunciamento da universidade

Ciente da repercussão em torno do caso, a universidade onde Mykaella estuda se manifestou publicamente. Em nota, o Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) Palmas informou que não compactua com falas ou pensamentos racistas de alunos da instituição.

Embora não tenham citado diretamente o nome da jovem, eles repudiaram o ato e reforçaram que atitudes desse tipo são incompatíveis com os princípios éticos e humanos da universidade.

“Diante disto, ao tomar conhecimento de um vídeo envolvendo uma aluna da Instituição, que circula nas redes sociais, a Uninassau instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis, conforme previsto em seu regulamento interno”, escreveram.