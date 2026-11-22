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A definição sobre a formação de uma federação partidária entre o MDB e o PSDB deve ficar para 2027, apesar da retomada das negociações entre as duas legendas. O principal entrave está na divisão dos comandos estaduais, especialmente em Alagoas, Bahia e Ceará, onde lideranças políticas disputam espaço na eventual união.

Segundo informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, os presidentes nacionais dos partidos, Baleia Rossi (MDB-SP) e Aécio Neves (PSDB-MG), avaliam que existem condições para viabilizar a federação, mas reconhecem a necessidade de aprofundar as conversas antes de formalizar um acordo.

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As negociações foram retomadas na última semana, após meses de paralisação. Na quarta-feira, 18, os dirigentes voltaram a se reunir para discutir questões práticas da possível união, mas não chegaram a um entendimento definitivo.

A avaliação de interlocutores das duas siglas é que os impasses regionais podem ser superados, embora a conclusão das tratativas demande mais tempo do que o inicialmente previsto. Uma nova rodada de conversas deve ocorrer nos próximos dias.

Bahia está entre os principais entraves

A Bahia aparece entre os estados considerados mais delicados nas negociações para a formação da federação. O MDB integra a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), sendo um dos principais partidos da base de sustentação governista. A legenda é presidida por Jayme Vieira Lima.

Em contrapartida, o PSDB faz parte do arco de alianças do ex-candidato ao Governo do Estado e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), principal nome da oposição à gestão petista. O comandante do diretório estadual dos tucanos é o deputado estadual Tiago Correia.

Além da Bahia, Alagoas e Ceará concentram disputas que podem dificultar a construção de um acordo nacional.

Em Alagoas, o senador Renan Calheiros, uma das principais lideranças do MDB, tem interesse no comando da federação. Do outro lado está João Henrique Caldas, conhecido como JHC, que foi eleito governador de Alagoas em 2026 pelo PSDB.

Segundo informações da Jovem Pan, interlocutores tucanos demonstram preocupação com a possibilidade de o impasse provocar desgaste político e levar JHC a deixar a legenda.

No Ceará, a disputa envolve o ex-presidente do Senado Eunício Oliveira, principal nome do MDB para assumir a direção da eventual federação, e Ciro Gomes, que disputou o governo estadual nas eleições deste ano e é apontado pelos tucanos como a principal liderança para ocupar o posto.

Em outros estados, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, as articulações estão mais avançadas, com parte das lideranças já parcialmente consolidada.

Federação pode reunir 47 deputados federais

A união entre MDB e PSDB é considerada uma estratégia para ampliar a força política das duas legendas no Congresso Nacional a partir da próxima legislatura.

Caso a federação seja formalizada, os partidos poderão reunir uma bancada de 47 deputados federais, superando individualmente as representações de Republicanos e PSD na Câmara dos Deputados.

No Senado, a eventual aliança contaria com dez parlamentares.