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A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) denunciou ter recebido pelo menos 10 e-mails com ameaças explícitas de morte e violência sexual às vésperas do Dia da Consciência Negra, celebrado na última sexta-feira, 20.

Segundo a parlamentar, as mensagens também mencionavam extermínio político e foram assinadas por uma pessoa que se apresenta como representante de um partido neofascista.

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Em nota, Talíria afirmou que esse tipo de violência busca provocar desgaste emocional, manter as vítimas em estado permanente de alerta, ameaçar familiares e intimidar mulheres negras para que deixem de ocupar espaços políticos.

“Quando um extremista de direita me ataca com ofensas racistas, reivindica um movimento neofascista e descreve minuciosamente uma cena de violência sexual e assassinato em praça pública, ele não está apenas ameaçando uma pessoa. Ele está tentando enviar um recado coletivo para todas as mulheres negras que ousam existir na política”, disse.

A deputada também afirmou que não considera coincidência o fato de a ameaça ter sido feita às vésperas do Dia da Consciência Negra.

Para ela, a data representa a resistência da população negra contra a violência e a exclusão.

Outros casos

O relato de Talíria ocorre em meio a outros episódios de violência política contra mulheres.

A deputada eleita Ana Elisa (PT-MG), por exemplo, também denunciou ter sido alvo de ameaças de morte, estupro, ataques racistas e exposição de dados pessoais desde a campanha eleitoral de 2026.

Eleita com 524.219 votos, Ana Elisa se tornou a deputada federal mais jovem do Brasil e a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados.

Segundo ela, as intimidações se intensificaram após a confirmação da vitória nas urnas.

O caso é investigado pela Polícia Federal e a parlamentar conta com escota institucional.