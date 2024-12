Mulher é presa suspeita de matar o filho a facadas

A mulher foi socorrida e levada sob escolta policial para um hospital da região. - Foto: Reprodução/ Street View

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante na tarde de domingo, 24, após ser suspeita de matar o próprio filho, de 20 anos, com facadas dentro da casa da família no bairro Santo Antônio, em Capivari, no interior de São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, ao chegarem ao local, policiais militares encontraram o jovem sem vida em um dos cômodos da residência. A mãe da vítima, que havia sofrido um ferimento no abdômen causado por faca, foi encontrada em seguida. Segundo a SSP, ela tentou cometer suicídio após o assassinato. A mulher foi socorrida e levada sob escolta policial para um hospital da região.

Além da faca utilizada no crime, a polícia encontrou uma carta e vários objetos no local. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional de Piracicaba, cidade vizinha a Capivari, e a perícia foi acionada para apurar os detalhes do crime.