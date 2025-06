Mulher mata ex-namorado a facadas e alega legítima defesa

Homem já tinha passagem por tráfico de drogas - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Uma mulher, de 29 anos e que não teve o nome revelado, procurou à polícia, na mandrugada da terça-feira, 10, para informar que tinha matado o ex-namorado, um homem, de 28 anos, em Igrejinha, no Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul. O homem foi morto a facadas.

Ela já havia realizado boletim de ocorrência por violência doméstica e conseguido medida protetiva de urgência contra ele, no último dia 2 de junho. Ela se apresentou à polícia, acompanhada de advogado, e afirmou ter agido em legítima defesa, após ter sido agredida e ameaçada de morte pelo o ex-companheiro.

Em depoimento ao delegado Ivanir Luiz Moschen Caliari, a mulher contou que vinha sendo perseguida pelo ex-namorado, após terminar o relacionamento. O homem não aceitava o término.

No entanto, no dia do crime e apesar das medidas judiciais, a mulher contou que recebeu diversas mensagens do ex pedindo uma conversa e decidiu ir até a casa dele. A polícia informa que, segundo a versão da mulher, ele teria a agredido fisicamente e feito ameaças de morte. Nesse contexto, ela teria pego uma faca e o atingido do lado esquerdo do peito.

Após prestar depoimento, a mulher foi liberada e responderá ao processo em liberdade enquanto as investigações continuam. Segundo informações da Polícia Civil, o homem possuía antecedentes por tráfico de drogas e violência doméstica.