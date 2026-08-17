Mulher morre após ser atingida por roda de ônibus do BRT

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Uma mulher morreu depois de sofrer um acidente envolvendo um ônibus do BRT no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada na tarde de domingo, 16, na Rua Cândido Benício.

De acordo com relatos de testemunhas, a mulher havia acabado de descer de uma motocicleta de transporte por aplicativo quando acabou atingida por uma das rodas do coletivo.

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O impacto fez com que ela perdesse a consciência. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas e prestaram os primeiros atendimentos antes de encaminhá-la ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Mesmo após receber atendimento na unidade de saúde, a mulher morreu em decorrência dos ferimentos. A identidade dela ainda não havia sido divulgada até a última atualização.

Foto: Reprodução

Investigação vai apurar acidente

As circunstâncias que levaram à ocorrência são investigadas pela Polícia Civil. O trabalho deverá esclarecer a dinâmica do acidente e as condições em que a vítima foi atingida.

Em nota, a Mobi Rio lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.