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Mulher morre após ser atingida por roda de ônibus do BRT

Vítima foi socorrida após ser atingida na Rua Cândido Benício, no Tanque

Isabela Cardoso
Por
Imagem ilustrativa do terminal BRT no Tanque, em Jacarepaguá
Imagem ilustrativa do terminal BRT no Tanque, em Jacarepaguá - Foto: Divulgação/BRT Rio

Uma mulher morreu depois de sofrer um acidente envolvendo um ônibus do BRT no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada na tarde de domingo, 16, na Rua Cândido Benício.

De acordo com relatos de testemunhas, a mulher havia acabado de descer de uma motocicleta de transporte por aplicativo quando acabou atingida por uma das rodas do coletivo.

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O impacto fez com que ela perdesse a consciência. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas e prestaram os primeiros atendimentos antes de encaminhá-la ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

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Mesmo após receber atendimento na unidade de saúde, a mulher morreu em decorrência dos ferimentos. A identidade dela ainda não havia sido divulgada até a última atualização.

Imagem ilustrativa da imagem Mulher morre após ser atingida por roda de ônibus do BRT
Foto: Reprodução

Investigação vai apurar acidente

As circunstâncias que levaram à ocorrência são investigadas pela Polícia Civil. O trabalho deverá esclarecer a dinâmica do acidente e as condições em que a vítima foi atingida.

Em nota, a Mobi Rio lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

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acidente BRT Rio de Janeiro

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