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INVERNO INTENSO

Situação de emergência é decretada em oito municípios do RS; veja

Chuvas intensas, granizo e inundações afetaram os meses de julho e agosto na região

Alice Paulilo
Por
Cidades do Rio Grande do Sul entram em estado de emegência
Cidades do Rio Grande do Sul entram em estado de emegência - Foto: Milena Velho Amaral/Divulgação

O Diário Oficial da União (DIU) publicou nesta segunda-feira, 17, que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil decretou situação de emergência em oito cidades do Rio Grande do Sul (RS) afetados por desastres naturais.

Nos meses de julho e agosto estes municípios foram atingidos por chuvas intensas, granizo e inundações e com a medida anunciada pelo DIU, as prefeituras já podem solicitar recursos federais para assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação das áreas afetadas.

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Quais cidades entram na lista?

Entre os municípios que entraram em situação de emergência estão:

  • Água Santa;
  • Anta Gorda;
  • Ernestina;
  • General Câmara;
  • Porto Xavier;
  • Vila Maria;
  • Redentora (afetado por queda de granizo);
  • São José do Hortêncio (registrou inundações).

Importância dos Recursos Federais

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O reconhecimento federal é uma etapa necessária para que os municípios tenham acesso a apoio complementar da União.

Com a aprovação dos planos de trabalho apresentados pelas administrações locais, os recursos podem ser utilizados na recuperação da infraestrutura pública danificada, além de ações como distribuição de cestas básicas, fornecimento de água potável e entrega de kits de limpeza e higiene.

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Chuvas RS situação de emergência

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