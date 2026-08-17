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Discord tem até esta segunda para suspender lives no Brasil

Plataforma pediu revogação da decisão da ANPD

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Discord tem até esta segunda para suspender lives no Brasil
Foto: Reprodução

O prazo de três dias úteis dado pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para que o Discord suspenda as transmissões ao vivo no Brasil, termina netsa segunda-feira, 17. A plataforma, porém, pediu a revogação da medida e, caso ela seja mantida, solicitou pelo menos mais 15 dias úteis para cumprir a determinação.

O pedido foi apresentado na sexta-feira, 14, e deve ser analisado pela área técnica da ANPD nesta segunda. A decisão de suspender as lives foi tomada após a Agência abrir um processo para investigar possíveis falhas do Discord na proteção de crianças e adolescentes.

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Discord contesta versão sobre morte de adolescente

Nos documentos enviados à ANPD, o Discord também contestou informações relacionadas à morte de uma adolescente de 13 anos durante uma transmissão. Segundo a plataforma, o servidor envolvido foi removido às 04h15 do dia 22 de julho, enquanto a morte teria ocorrido às 05h03.

A empresa afirma ainda que a primeira comunicação externa sobre a transmissão foi recebida às 03h50 e que o caso foi encaminhado internamente às 04h10. Dois minutos após a remoção do servidor, a plataforma informou a medida à NOAD (Núcleo de Observação e Análise Digital).

O Discord também nega que mais de 200 pessoas tenham acompanhado a transmissão. Segundo a empresa, o servidor era privado e só podia ser acessado por convite.

Plataforma afirma que protegeu contas de menores

Outro ponto questionado pelo Discord é a proteção de menores. A empresa afirma que usuários cuja idade não tenha sido confirmada são tratados, por padrão, como menores e recebem as restrições destinadas a adolescentes.

A plataforma também sustenta que as contas envolvidas na transmissão estavam submetidas a essas proteções, mesmo tendo sido criadas pouco antes da live.

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Entenda a suspensão das lives

A ANPD determinou que o Discord suspenda as transmissões ao vivo e recursos equivalentes de compartilhamento de vídeos no Brasil. A medida é cautelar e permanecerá em vigor até que a plataforma comprove a adoção de mecanismos considerados eficazes para proteger crianças e adolescentes.

A Agência apontou riscos relacionados à exposição de menores a conteúdos envolvendo violência, automutilação e suicídio. Também determinou que a empresa adote mecanismos para impedir que a suspensão seja burlada.

Em caso de descumprimento, a ANPD pode aplicar sanções, incluindo multa de até R$ 50 milhões por infração.

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