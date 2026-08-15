Tem um desses? 6 eletrodomésticos que não devem ser ligados na extensão

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Uma extensão elétrica pode parecer uma solução simples quando a tomada está longe do aparelho. Porém, o uso inadequado do acessório pode trazer riscos para a instalação elétrica e até para a segurança da casa.

O problema não está necessariamente na extensão, mas na combinação entre a potência do equipamento, a capacidade do cabo e as condições da rede elétrica. Quando o limite é ultrapassado, podem ocorrer aquecimento excessivo, falhas, curto-circuitos e incêndios.

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Por isso, alguns eletrodomésticos que exigem bastante energia devem ser conectados diretamente a uma tomada adequada. Confira quais são eles e os principais cuidados para evitar problemas.

1. Geladeira e freezer

Geladeiras e freezers precisam de uma alimentação elétrica estável, já que permanecem conectados à rede durante todo o dia. O compressor liga e desliga conforme a necessidade de refrigeração do equipamento.

Por esse motivo, não é indicado utilizar extensões, adaptadores ou benjamins para alimentar esses aparelhos. Uma extensão inadequada pode provocar variações de tensão, afetar o funcionamento do motor e até aumentar o consumo de energia.

A recomendação é manter o equipamento em uma tomada exclusiva e compatível com as especificações indicadas pelo fabricante.

2. Máquina de lavar e lava-louças



Máquinas de lavar roupas e lava-louças também devem ser conectadas diretamente a uma tomada exclusiva.

Os equipamentos utilizam motores de maior potência e podem permanecer ligados durante ciclos relativamente longos. Ao longo do funcionamento, diferentes componentes elétricos também são acionados.

Uma extensão que não tenha capacidade suficiente pode acabar superaquecendo, provocar falhas e danificar componentes. Em determinadas situações, o problema ainda pode aumentar o risco de incêndio.

Por isso, a instalação deve considerar a potência e a tensão do aparelho, além das características da rede elétrica do imóvel.

3. Micro-ondas, forno elétrico e air fryer

Micro-ondas, fornos elétricos e air fryers também estão entre os equipamentos que exigem cuidado. Esses aparelhos podem consumir bastante energia durante o funcionamento e sobrecarregar uma extensão que não tenha sido dimensionada para essa carga.

O risco fica ainda maior quando vários equipamentos potentes são ligados ao mesmo tempo. Uma air fryer e um forno elétrico, por exemplo, conectados simultaneamente à mesma extensão podem fazer a corrente ultrapassar o limite suportado pelo acessório, pela tomada ou pelo circuito.

O excesso pode provocar aquecimento, danos aos componentes elétricos e aumentar o risco de incêndio.

A orientação é utilizar uma tomada adequada para cada aparelho. Quando isso não for possível, o ideal é evitar o funcionamento simultâneo de equipamentos de alta potência em extensões ou adaptadores.

4. Ar-condicionado

O ar-condicionado, seja fixo ou portátil, também precisa de uma instalação compatível com sua demanda de energia.

Durante períodos de maior necessidade de refrigeração, o consumo pode ser significativo. Uma extensão que não suporte essa carga pode aquecer excessivamente e apresentar problemas.

Nos modelos de parede e nos aparelhos do tipo split, a instalação elétrica deve ser planejada de acordo com as características do equipamento. Dependendo da potência e da tensão, pode ser necessário um circuito específico e corretamente dimensionado.

5. Ferro de passar

Apesar de parecer um aparelho simples, o ferro de passar também pode exigir bastante energia. O equipamento utiliza uma resistência elétrica para gerar calor e, por isso, não deve ser conectado a uma extensão inadequada.

Cabos subdimensionados, mau contato ou sobrecarga podem provocar aquecimento excessivo, danificar a instalação e aumentar o risco de incêndio. Conexões ou componentes danificados ainda podem representar risco de choque elétrico.

A opção mais segura é conectar o ferro diretamente a uma tomada compatível com a tensão e a potência indicadas pelo fabricante.

6. Aquecedor elétrico

O aquecedor elétrico é outro equipamento que merece atenção. Com potência elevada e possibilidade de permanecer ligado por períodos prolongados, o aparelho pode exigir uma quantidade significativa de energia.

Quando conectado a uma extensão que não suporta essa demanda, o acessório pode trabalhar acima de sua capacidade e apresentar aquecimento excessivo, danos e até acidentes.

O risco aumenta se outros aparelhos que também consomem muita energia estiverem ligados à mesma extensão.

Por isso, o mais indicado é conectar o aquecedor diretamente a uma tomada exclusiva. O aparelho também deve ficar afastado de cortinas, sofás, camas e outros materiais inflamáveis.

Além disso, é necessário conferir se a tensão do equipamento é compatível com a rede elétrica e seguir as orientações do fabricante.

Afinal, quando é seguro usar uma extensão?

O uso de extensão não é necessariamente perigoso. O problema aparece quando o acessório é utilizado acima da capacidade ou para alimentar aparelhos que precisam de uma conexão elétrica mais robusta.

Quando não houver outra alternativa, é importante conferir a potência máxima suportada pela extensão e verificar se ela é compatível com o equipamento que será conectado.

O estado do cabo, do plugue e das tomadas também precisa ser observado. Sinais como aquecimento, derretimento, rachaduras ou mau contato indicam que o acessório não deve continuar em uso.

Também é importante evitar emendas e nunca conectar uma extensão em outra. O cabo deve permanecer longe de fontes de calor e de materiais inflamáveis.

Sempre que possível, a extensão deve ser utilizada de maneira temporária e em condições adequadas de segurança.

Quais aparelhos podem usar extensão?

Equipamentos que consomem menos energia, como televisores, aparelhos de som, carregadores de celular e notebooks, podem ser conectados a extensões, desde que a capacidade do acessório seja compatível com a carga e esteja em boas condições.

Alguns cuidados, no entanto, devem ser mantidos:

Confira a potência máxima suportada pela extensão;

Evite conectar vários aparelhos de alta potência ao mesmo tempo;

Fique atento a fios, plugues ou tomadas que apresentem aquecimento;

Não utilize cabos rachados, derretidos, desencapados ou com mau contato;

Não retire o terceiro pino de plugues que possuem aterramento;

Evite benjamins para equipamentos de alta potência;

Prefira tomadas diretas para aparelhos como geladeiras, máquinas de lavar, micro-ondas, air fryers, ar-condicionado, ferros e aquecedores;

Se a residência não tiver tomadas suficientes, avalie a instalação elétrica com um profissional qualificado em vez de criar uma sequência de extensões.

O cuidado com a extensão, portanto, não depende apenas do acessório. A potência dos equipamentos, a capacidade da instalação e as condições de uso precisam ser consideradas para evitar sobrecargas e outros problemas elétricos.