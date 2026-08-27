Mulher paga quase R$ 5 mil por celular e recebe sabão

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Já pensou em comprar um celular de quase R$ 5 mil e receber um sabão de coco? Isso aconteceu com uma consumidora que afirmou que ao comprar um aparelho pela internet, mas recebeu cinco unidades de sabão de coco no lugar do produto.

De acordo com a consumidora, ela entrou em contato com a empresa e solicitou uma solução para o caso. O aparelho foi comprado pela Amazon e custou R$ 4.776,67. Segundo o registro do pedido, a compra foi entregue no domingo, 23, um dia antes da previsão inicial.

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Ainda segundo a consumidora, os entregadores não se identificaram e entregaram o pacote na portaria, já que ela não estava em casa.

Ao chegar na residência, ela abriu a encomenda e encontrou os produtos de limpeza. "Quando eu cheguei em casa, fui abrindo e eu descubro que, em vez do meu celular, eu recebi um sabão de coco, cinco unidades”, afirmou.

Amazon se pronuncia

A consumidora afirma que está tentando resolver o problema e busca esclarecimentos sobre o que aconteceu com a encomenda.



Já em nota, a Amazon informou que está apurando o episódio e entrará em contato com a consumidora.