Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Mulher paga quase R$ 5 mil por celular e recebe sabão

Aparelho foi comprado pela Amazon

Agatha Victoria Reis
Por
Encomenda pela internet
Encomenda pela internet - Foto: Reprodução| Freepik

Já pensou em comprar um celular de quase R$ 5 mil e receber um sabão de coco? Isso aconteceu com uma consumidora que afirmou que ao comprar um aparelho pela internet, mas recebeu cinco unidades de sabão de coco no lugar do produto.

De acordo com a consumidora, ela entrou em contato com a empresa e solicitou uma solução para o caso. O aparelho foi comprado pela Amazon e custou R$ 4.776,67. Segundo o registro do pedido, a compra foi entregue no domingo, 23, um dia antes da previsão inicial.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo a consumidora, os entregadores não se identificaram e entregaram o pacote na portaria, já que ela não estava em casa.

Leia Também:

CLIMA

Fenômeno provoca chuvas de até 200 mm em regiões do Brasil nesta semana
Fenômeno provoca chuvas de até 200 mm em regiões do Brasil nesta semana imagem

PASSA A PASSO

INSS: aprenda como consultar valores atrasados dos R$ 2,75 bilhões liberados pela Justiça
INSS: aprenda como consultar valores atrasados dos R$ 2,75 bilhões liberados pela Justiça imagem

PEC 6X1

Relator acelera votação do fim da escala 6x1 após rejeitar mudanças
Relator acelera votação do fim da escala 6x1 após rejeitar mudanças imagem

Ao chegar na residência, ela abriu a encomenda e encontrou os produtos de limpeza. "Quando eu cheguei em casa, fui abrindo e eu descubro que, em vez do meu celular, eu recebi um sabão de coco, cinco unidades”, afirmou.

Amazon se pronuncia

A consumidora afirma que está tentando resolver o problema e busca esclarecimentos sobre o que aconteceu com a encomenda.

Já em nota, a Amazon informou que está apurando o episódio e entrará em contato com a consumidora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

amazon brasil

Relacionadas

Mais lidas