BRASIL
Mulher recebe pedra no lugar de iPhone: "Fiquei em choque"; assista
Empresária disse que registrou boletim de ocorrência sobre o saco
Por Bernardo Rego
Uma empresária da cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, ficou revoltada após fazer a compra de um celular no site da Amazon e receber uma pedra. Ela efetuou a compra de um iPhone 16 Pro Max que custa cerca de R$ 8 mil.
Paula Rosa disse já ter feito diversas compras online, inclusive na Amazon, por isso fez a opção para comprar o novo celular. Em vídeo publicado nas redes sociais ela se disse segura na escolha da empresa.
“Comprei um iPhone na Amazon e isso aqui foi o que eu recebi. Uma pedra! Isso mesmo, vocês estão vendo: uma pedra. Estou muito nervosa. Quando abri a caixa e vi isso, fiquei em choque. Achei que a empresa fosse me ajudar, mandando outro aparelho ou me reembolsando.”
Segundo a empresária, a empresa informou que não faria reembolso porque o produto estava dento da caixa quando saiu do centro de distribuição.
Leia Também:
Diante da situação, Paula entrou em contato com a Amazon para pedir ajuda, mas recebeu uma resposta negativa. Segundo ela, a empresa informou que não fará o reembolso. No vídeo ela disse ainda que registrou boletim de ocorrência e que a Amazon não iria mais responder os e-mails, mas somente através da Justiça.
“Acionei o suporte da Amazon e, no início, chegaram a falar em reembolso. Mas hoje recebi um e-mail dizendo que não vão mandar outro celular e nem devolver o dinheiro, porque, segundo eles, quando o pedido saiu do centro de distribuição, o aparelho estava na caixa. Essa foi a justificativa. Disseram ainda que não vão mais responder meus e-mails sobre o caso e que, se eu quiser, que procure a Justiça, porque aí vão falar com o meu advogado", pontuou a empresária.
Assista:
@sou.paularosa Te peço do fundo do meu coração, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, curte o vídeo, comenta aqui embaixo pra ele ter mais alcance e chegar até alguém que possa me ajudar a resolver essa situação absurda 🥲 @Amazon Brasil ♬ som original - Paula Rosa
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes