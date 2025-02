Mulheres fingem ser agentes de saúde e sequestram bebê

As suspeitas permanecem foragidas - Foto: Reprodução

Mulheres que se passam por agentes de saúde sequestraram uma bebê de 1 ano e 7 meses, identificada como Eloá Pietra Almeida dos Santos, em Curitiba (PR), nesta última quinta-feira, 23. A informação é do Portal Metrópoles.

Elas foram até a casa da família, onde alegaram que a criança precisava fazer exames. A mãe acreditou nas suspeitas e acompanhou as supostas profissionais de saúde até o carro.

Em depoimento à polícia, a mãe da criança relatou ter sido dopada pelas suspeitas que pediram para ela colocar a filha na cadeira de bebê, no banco traseiro do veículo, mas quando a mãe desembarcou para ajeitar a filha, as sequestradoras aceleraram o veículo e fugiram com a bebê.

Em um vídeo das câmeras de segurança, mostram o momento que passa na rua um veículo branco utilizado no sequestro.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada, no entanto, as sequestradoras ainda não foram localizadas. O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) que também disse ter intensificado as buscas pelas envolvidas