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Multas aplicadas por radares escondidos podem ser anuladas no Brasil

Projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados

Agatha Victoria Reis
Por
Mulas aplicadas por radares escondidos
Mulas aplicadas por radares escondidos - Foto: Olga Leiria

Multas aplicadas por radares escondidos, camuflados ou sem a sinalização obrigatória poderão ser anuladas automaticamente. A medida está prevista no Projeto de Lei 2364/26, que está em análise na Câmara dos Deputados.

De acordo com a proposta, radares e outros aparelhos que verificam a velocidade de veículos deverão ser instalados de maneira visível para os motoristas. Caso o aparelho não cumpra as exigências definidas, a multa deverá ser anulada.

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Atualmente, a medida ainda não está em vigor. Em análise na Câmara dos Deputados, a proposta precisa avançar para o Congresso Nacional antes virar regra no Brasil.

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Radares visíveis para os motoristas

O texto, de autoria do deputado André Fernandes (PL-CE), o PL 2364/26 prevê alterações no Código de Trânsito Brasiieto (CTB) para estabelecer novos requisitos para os equipamentos utilizados na fiscalização.

Segundo o autor, o objetivo é impedir que os aparelhos sejam instalados de maneira imperceptível para os motoristas. Para ele, a fiscalização deve ter foco na prevenção de acidentes e na mudança de comportamento dos condutores, e não apenas na aplicação de multas.

Caso a proposta vire lei, não será suficiente que o equipamento esteja devidamente verificado. A instalação também deverá obedecer aos critérios de visibilidade previstos na legislação.

O projeto pode virar lei ?

Em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto poderá ser aprovado pelas comissões responsáveis sem necessidade de votação pelo Plenário. Entre as comissões estão Administração e Serviço Público; Viação e Transportes; Constituição e Justiça e de Cidadania.

A mudança só poderá entrar em vigor após o fim da tramitação no Congresso e uma eventual sanção presidencial.

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brasil multas projeto de lei

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