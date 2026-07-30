Muro desaba durante ventania no Rio e deixa duas pessoas mortas

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A força dos ventos que atingiram o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 29, provocou uma tragédia no bairro Santa Teresa, na região Central da cidade. Um muro desabou na Rua Doutor Júlio Otoni e deixou duas pessoas mortas. O momento da queda foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver um grupo de adolescentes caminhando pela via quando a estrutura começa a ceder. Em poucos segundos, o muro desmorona e levanta uma grande quantidade de poeira, atingindo as que passavam pelo local.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, além das vítimas fatais, um carro que estava estacionado próximo ao muro também foi atingido. A ocorrência faz parte de uma série de atendimentos realizados pelas equipes de emergência após a forte ventania que atingiu a capital fluminense, com rajadas acima de 100 km/h.

O temporal provocou ainda outros impactos na região metropolitana, como falta de energia em alguns bairros, interrupções no funcionamento de trens e metrô e problemas em semáforos.

Na Costa Verde, equipes do Corpo de Bombeiros também informou que um pescador está desaparecido devido às condições do tempo. As equipes seguem mobilizadas para atender chamados e acompanhar os efeitos da tempestade.

As autoridades reforçam o alerta para que a população evite locais com risco de desabamentos, quedas de árvores e outras estruturas durante períodos de ventos intensos. As informações são do G1.