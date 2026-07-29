Vivo anuncia enceramento que marca o fim de uma era no Brasil

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Em um movimento que marca o início do fim de uma das tecnologias mais antigas da telefonia móvel, a Vivo confirmou que pretende desativar a rede 2G no Brasil. A empresa ainda não divulgou um cronograma para o desligamento, mas afirma que a migração deve ocorrer o mais rápido possível.

O anúncio foi feito pelo presidente da operadora, Christian Gebara, durante a divulgação dos resultados financeiros da companhia.

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Segundo o executivo, manter a infraestrutura da segunda geração em funcionamento exige altos custos operacionais e ocupa frequências que poderiam ser utilizadas para expandir as redes 4G e, principalmente, 5G.

A estratégia faz parte do processo de modernização da telefonia móvel no país, concentrando investimentos nas tecnologias mais recentes.

O que ainda impede o desligamento?

Apesar dos planos da operadora, a rede 2G continua sendo utilizada por milhares de equipamentos corporativos.

Entre eles estão:

rastreadores de veículos;

máquinas de cartão mais antigas;

medidores inteligentes de concessionárias;

dispositivos de internet das coisas (IoT).

Segundo a Vivo, esses equipamentos precisarão ser substituídos ou adaptados antes que a rede possa ser desligada definitivamente.

4G e 5G seguirão recebendo investimentos

A empresa informou que o 2G será a primeira tecnologia a sair de operação. Embora o plano também envolva, futuramente, outras gerações, o 4G continuará recebendo investimentos enquanto a cobertura do 5G é ampliada pelo país.

Atualmente, a maior parte dos recursos da operadora está voltada para a expansão da quinta geração da telefonia móvel.

Compartilhamento de rede reduz custos

Enquanto a migração não é concluída, Vivo e TIM seguem ampliando o compartilhamento de infraestrutura por meio do modelo conhecido como RAN Sharing.

Nesse sistema, as duas operadoras utilizam a mesma rede em milhares de municípios, reduzindo custos de operação. O acordo envolvendo a rede 2G, que inicialmente abrangia cerca de 2 mil cidades, já foi ampliado para aproximadamente outras 2 mil localidades.

Anatel acompanha a transição

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também acompanha o processo de modernização.

A agência avalia restringir a homologação de celulares e dispositivos compatíveis apenas com redes 2G e 3G, medida que busca reduzir a entrada de novos equipamentos baseados em tecnologias consideradas ultrapassadas e acelerar a migração para padrões mais modernos.