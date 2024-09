Nego Di é denunciado pelo MP por estelionato e lavagem de dinheiro

Nego Di foi preso preventivamente em Florianópolis (SC), no dia 14 de julho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influencer e ex-BBB, Nego Di, foi denunciado pelo Ministério Público por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, além de contravenção penal na ação que investiga a promoção de rifas virtuais ilegais.

Segundo o MP, a esposa de Nego Di, Gabriela Sousa, também foi denunciada por lavagem de dinheiro. O casal foi alvo de uma operação no dia 12 de julho. Na ocasião, dois veículos de luxo foram sequestrados e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro, foi apreendida.

A denúncia foi encaminhada à Justiça, e caso seja aceita, o casal vira réu. As advogadas Tatiana Borsa e Camila Kersch, representantes do casal, afirmaram que a defesa provará a inocência dos envolvidos com provas que comprovam a licitude dos bens. Leia a nota na íntegra abaixo.

Nego Di foi preso preventivamente em Florianópolis (SC), no dia 14 de julho. A prisão refere-se a outra ação, que apura um suposto esquema de produtos vendidos que não teriam sido entregues por uma loja virtual. Na quarta-feira, 4, a 2ª Vara Criminal de Canoas negou um novo pedido de liberdade feito pela defesa do influenciador. Ele é réu por estelionato neste processo.

Conforme a denúncia divulgada nesta quinta, 5, o influencer e a esposa obtiveram, em razão de rifas ilícitas, em torno de R$ 2,5 milhões, referentes a mais de 300 mil transferências bancárias, entre novembro de 2022 e maio de 2024. Os valores eram, inicialmente, destinados para contas de terceiros, segundo o MP.

O MP afirma ainda que Nego Di promoveu a rifa eletrônica de um Porsche e R$ 150 mil em dinheiro, publicando vídeos na rede social e "induzindo em erros as vítimas". De acordo com a Promotoria, antes de concluir a ação, ele teria transferido o veículo para terceiros e adquirido o próprio número sorteado. O humorista ainda teria anunciado um vencedor fictício.

Com relação ao uso de documento falso, atribuído a Nego Di, ele apresentou um suposto comprovante de R$ 1 milhão, que seria para uma campanha durante as enchentes que atingiram o estado, enquanto teria doado apenas R$ 100.

Nota da defesa do casal

A defesa de Nego Di, Dilson Alves da Silva Neto e sua companheira afirma que provará a inocência dos representados munida de provas que comprovam a licitude de seus bens, a realização de parte da doação por troca de cachê de publicidade e movimentação financeira lícita. Seus bens apreendidos foram adquiridos de forma lícita, comprovando que sua renda é compatível com seu patrimônio.

Ainda, em que pese o requerimento por parte do Ministério Público de alienação antecipada dos bens, tal decisão foi suspensa a pedido da Defesa.