Neste sábado, Mega-Sena pode premiar com R$ 10 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

O prêmio de R$ 10 milhões está em jogo no concurso 2.843 da Mega-Sena, com sorteio marcado para este sábado, 22, às 20h, em São Paulo.

Na última edição, realizada na quinta-feira, 20, o prêmio principal não foi levado por ninguém, o que resultou em uma acumulação do valor.

Se você deseja participar, pode fazer sua aposta mínima de R$ 5, que pode ser realizada até as 19h do sábado. As apostas são aceitas tanto em casas lotéricas quanto de forma online. Para apostar pela internet, acesse o site da Caixa Econômica Federal, disponível para diversos dispositivos.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana: nas terças, quintas e sábados. Para efetuar a aposta online, é preciso ter mais de 18 anos, cadastrar-se no site e fornecer os dados do cartão de crédito.