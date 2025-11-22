Nestlé escolhe cidade brasileira e capital pode gerar 5 mil empregos

iniciativa integra um pacote de R$ 7 bilhões reservados pela Nestlé - Foto: Freepik

A Nestlé definiu Araras (SP) como o centro de seu novo ciclo bilionário de investimentos em café no Brasil, que inclui modernização industrial, uso intensivo de Inteligência Artificial e ampliação da capacidade de produção da fábrica centenária de cafés solúveis.



A unidade, inaugurada em 1921 e considerada histórica dentro da operação brasileira, será o maior foco do aporte previsto pela companhia entre 2025 e 2028. O investimento de R$ 1 bilhão pretende aumentar em 10% a produção de café solúvel, modernizar processos e fortalecer o papel do Brasil como líder global nas exportações de Nescafé, que hoje chegam a 65 países.

A iniciativa integra um pacote de R$ 7 bilhões reservados pela Nestlé para modernização industrial, expansão de capacidade e inovação em categorias estratégicas no país.

Dentro desse montante, Araras concentra o maior volume de recursos e é vista como peça fundamental no crescimento do negócio de café, tanto no mercado interno quanto no externo.



Segundo a empresa, o investimento será aplicado em obras e atualizações de equipamentos voltadas para eficiência produtiva, automação e digitalização. O uso de tecnologias da Indústria 4.0 e de sistemas avançados de controle faz parte da estratégia.

Tecnologia, IA e automação

A modernização prevê uma nova linha de extração de café solúvel equipada com Inteligência Artificial aplicada ao Controle Avançado de Processo (APC). Os sistemas acompanham variáveis como torra, umidade e coloração em tempo real, permitindo ajustes automáticos e reduzindo perdas.

Além da IA operacional, a Nestlé tem adotado IA generativa para análises preditivas e relatórios personalizados dentro do projeto de “fábricas conectadas”. Desde 2019, a empresa aponta reduções superiores a 30% nas paradas não planejadas, aumento de 30% na flexibilidade das linhas e crescimento de 16% na produtividade.

Impacto econômico e empregos

Com pouco mais de mil trabalhadores diretos, a fábrica de Araras movimenta uma ampla cadeia de fornecedores, serviços e logística. Estimativas apontam que a operação sustenta entre 3 mil e 5 mil empregos indiretos na região, número que representa o impacto total da atividade e não novas vagas geradas exclusivamente pela expansão.

A empresa ainda não detalhou quantos postos serão criados especificamente com o investimento, mas reforça que a modernização fortalece o papel da unidade como polo empregador e impulsiona o desenvolvimento local.

Nova estrutura e eficiência energética

O plano inclui ainda a construção de um edifício industrial de sete andares, dedicado às etapas de extração, torra e secagem. O projeto reúne soluções de automação ampliada e reaproveitamento energético.

Uma das medidas em destaque é a captura do vapor liberado durante a extração do café, que será transformado em energia. De acordo com o diretor da fábrica, Fábio Kuhn, a planta já utiliza borra de café como biomassa desde a década de 1980, reduzindo dependência de combustíveis fósseis.

A combinação entre prédios mais modernos, automação aprofundada e gestão energética baseada em dados deve reduzir custos operacionais e emissões associadas à produção.

Tradição centenária e plataforma global

Criada inicialmente para a produção de leite condensado, a fábrica se transformou ao longo das décadas em referência global de café solúvel. A capacidade atual, de cerca de 37 mil toneladas por ano, será ampliada em 10% com o novo aporte. Araras serve como plataforma de exportação para mais de 65 mercados, com presença forte no Chile, Canadá e países africanos.

O investimento em Araras se soma a outros aportes recentes no negócio de cafés, incluindo R$ 500 milhões para a expansão da fábrica de cápsulas em Montes Claros (MG) e do braço Nestlé Professional.