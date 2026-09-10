Nova CNH: custo cai até 70% e pedidos disparam 216% em 2026

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Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficou mais barato e rápido após as mudanças implementadas em dezembro de 2025. Segundo o Ministério dos Transportes, as novas regras já geraram R$ 9,64 bilhões em economia até agosto de 2026, enquanto o número de novos motoristas cresceu 17,1%.

O custo para obter a habilitação também caiu. A redução pode chegar a 70%, segundo o ministério. Em uma pesquisa realizada pelo g1 em dez cidades brasileiras, foram encontrados valores a partir de R$ 380 para as categorias A ou B.

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Quanto ficou mais barato tirar a CNH?

De acordo com o Ministério dos Transportes, a economia estimada até agosto deste ano foi distribuída entre despesas que deixaram de existir ou tiveram seus valores reduzidos.

Veja os valores:

Curso teórico, agora gratuito: R$ 2,94 bilhões;

R$ 2,94 bilhões; Formação prática: R$ 4,57 bilhões;

R$ 4,57 bilhões; Deslocamentos evitados: R$ 278,7 milhões;

R$ 278,7 milhões; Renovação automática para motoristas com selo de bom condutor: R$ 1,44 bilhão;

R$ 1,44 bilhão; Exames médico e psicológico: R$ 414,6 milhões.

As aulas teóricas e práticas, que representavam a maior parte do custo para obter a habilitação, podiam chegar a R$ 5 mil antes das mudanças.

O curso teórico passou a ser oferecido gratuitamente pelo governo e pode ser realizado de forma virtual. A etapa é opcional.

Quanto custa tirar a CNH?

Em uma pesquisa realizada em dez cidades brasileiras, o g1 encontrou pacotes para as categorias A ou B a partir de R$ 380. O valor foi localizado em Santos (SP) e incluía duas aulas práticas e o uso do veículo da autoescola.

Os candidatos ainda precisam arcar com outros custos, que variam de acordo com o estado. A versão digital da CNH é gratuita.

Nas dez cidades pesquisadas, o preço médio de um pacote com duas aulas práticas foi de R$ 500. As autoescolas também ofereciam pacotes com mais aulas:

Cinco aulas práticas: média de R$ 900;

10 aulas práticas: média de R$ 1.300;

20 aulas práticas: média de R$ 1.900.

Em algumas autoescolas, os pacotes também incluíam aulas teóricas e material didático.

Tempo para tirar a CNH também caiu

Além da redução dos custos, o período necessário para concluir o processo de emissão da primeira habilitação diminuiu.

Antes das novas regras, os candidatos levavam, em média, 210 dias para obter a CNH. Agora, o prazo médio caiu para 147 dias, uma redução de 30%.

Número de novos motoristas cresce 17,1%

Os dados do Ministério dos Transportes também apontam crescimento no número de pessoas que conseguiram a primeira habilitação.

Entre janeiro e agosto de 2026, foram registrados 2.003.112 novos motoristas, contra 1.710.473 no mesmo período de 2025. O aumento foi de 17,1%.

Os estados com os maiores crescimentos foram:

Paraíba: 77%;

Sergipe: 69,5%;

Acre: 55,4%;

Rio Grande do Norte: 55,1%;

Amapá: 54%.

Pedidos de primeira CNH mais que triplicam

A procura pela primeira habilitação apresentou uma alta ainda maior. O número de candidatos que solicitaram a CNH pela primeira vez cresceu 216% entre os primeiros oito meses de 2025 e o mesmo período de 2026.

De janeiro a agosto de 2025, foram 2.314.754 solicitações. No mesmo período de 2026, o número chegou a 7.315.625.

Os maiores aumentos foram registrados em estados das regiões Norte e Nordeste:

Amapá: 485,8%;

Sergipe: 472,5%;

Pernambuco: 468%;

Maranhão: 443%;

Paraíba: 423,8%.

Segundo a pasta, todos os estados registraram aumento nas solicitações. Os menores crescimentos ocorreram em Minas Gerais (154,9%), Tocantins (138,5%) e Santa Catarina (114%).