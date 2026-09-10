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Nova CNH: ação define uso de carros particulares em provas práticas

STF derrubou ação que questionava a possibilidade de uso de veículos pessoais

Carla Melo
Por
A ação foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística
A ação foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística - Foto: Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão histórica e arquivou uma ação que questionava a possibilidade de usar carros particulares em aulas práticas e no exame de direção para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ação foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), que questionava o uso de veículos particulares, sem adaptações ou modificações, nas aulas e provas práticas para novas CNH.

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Segundo a entidade, a resolução seria incompatível com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O que disse o STF

Para a ministra Carmen Lúcia, que analisou o caso, antes de chegar a uma discussão sobre a Constituição, seria preciso verificar se a resolução está de acordo com outras leis que tratam do trânsito, como o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Por esse motivo, o STF entendeu que não cabia analisar o pedido naquele processo.

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Com isso, permanece válida a regra que permite o uso de veículos particulares nas aulas e nos exames práticos de direção. A norma também dispensa adaptações ou modificações nos veículos para essas atividades.

O que muda para quem vai tirar a CNH

A decisão não traz mudanças na medida que está em vigor desde dezembro de 2025, em que permite fazer aulas práticas e o exame de direção em um carro particular.

A resolução permite o uso de veículos destinados à formação de condutores ou eventualmente utilizados para aprendizagem, independentemente de quem seja o proprietário.

A medida faz parte das mudanças promovidas pelo Contran na formação de condutores, que também acabaram com a obrigatoriedade de cumprir todas as aulas práticas em autoescolas.

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