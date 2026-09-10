Danone fecha fábrica após 54 anos e encerra produção de Activia

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A Danone vai encerrar as atividades de uma fábrica que funciona há 54 anos na Alemanha. A unidade, localizada em Ochsenfurt, deixará de produzir iogurtes e sobremesas lácteas a partir do fim de novembro de 2026.

Entre os produtos fabricados no local está o Activia, uma das marcas mais conhecidas da companhia. A operação também produz itens da linha Dany Sahne.

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O fechamento deve afetar aproximadamente 230 trabalhadores. Apesar da interrupção da produção na unidade, a Danone não pretende retirar o Activia do mercado. A fabricação será reorganizada em outras estruturas da empresa.

Fábrica funciona desde 1972

A unidade de Ochsenfurt começou a operar em 1972 e se tornou uma importante estrutura regional da Danone ao longo das décadas.

A fábrica passou a concentrar a produção de iogurtes e sobremesas lácteas, mas, segundo a empresa, a operação perdeu competitividade diante dos custos e do nível de utilização da capacidade.

O encerramento completo está previsto para 30 de novembro de 2026. Com a decisão, as linhas atualmente instaladas no local serão desativadas.

Fechamento afeta cerca de 230 trabalhadores

A medida terá impacto direto sobre aproximadamente 230 funcionários da fábrica.

Para reduzir os efeitos do encerramento, a Danone informou que pretende avaliar alternativas como transferência para outras funções, programas de qualificação e acordos de desligamento.

Mesmo com essas medidas, os postos ligados à unidade deixarão de existir após o encerramento da operação. O impacto também pode alcançar empresas que mantêm relação com a fábrica, como fornecedores, transportadoras e prestadores de serviços.

Produção do Activia será reorganizada



O Activia está entre os principais produtos fabricados na unidade alemã. A marca pertence à Danone e é comercializada em dezenas de países. Além dele, a fábrica também produz itens da linha Dany Sahne.

Com o fechamento, esses produtos deixarão de ser fabricados em Ochsenfurt. Isso, porém, não significa o fim do Activia. A Danone continuará produzindo e vendendo o produto em outras unidades. A marca permanece no portfólio da companhia, inclusive no mercado brasileiro.

Por que a Danone decidiu fechar a unidade?

De acordo com a empresa, um dos principais motivos para a decisão foi a queda na utilização da capacidade da fábrica.

A unidade passou a operar com cerca de metade do nível registrado em 2019. Com parte da estrutura ociosa, os custos para manter a operação também pesaram na avaliação da companhia.

Outro ponto foi o custo de fabricação. Segundo a Danone, produzir em Ochsenfurt ficou significativamente mais caro do que em outras fábricas europeias do grupo.

A combinação entre capacidade ociosa, despesas elevadas e menor demanda por alguns produtos fez a empresa concluir que a operação não seria sustentável no longo prazo.

Novos hábitos de consumo também pesam

A Danone também considera as mudanças no comportamento dos consumidores ao reorganizar sua estrutura industrial.

A companhia identifica crescimento na procura por produtos com maior quantidade de proteína, nutrição especializada e alimentos funcionais. Ao mesmo tempo, categorias tradicionais apresentam um ritmo de crescimento menor.

Diante desse cenário, a empresa decidiu concentrar investimentos em unidades capazes de atender aos segmentos considerados mais estratégicos.

Danone mantém investimentos em outra fábrica

O fechamento de Ochsenfurt não significa que a Danone esteja deixando de produzir na Alemanha.

A companhia continua investindo na fábrica de Fulda, que emprega aproximadamente 600 pessoas e tem foco principalmente em produtos de nutrição especializada.

A unidade fabrica itens como fórmulas infantis e produtos destinados à nutrição médica, áreas que apresentam perspectivas de crescimento consideradas mais fortes pela empresa.

A estratégia, portanto, é encerrar uma operação considerada menos competitiva e direcionar recursos para outras unidades.

Empresa não está em recuperação judicial

Apesar do fechamento, a decisão não está relacionada a uma situação de falência ou recuperação judicial da Danone.

A multinacional continua entre as maiores empresas de alimentos do mundo, com mais de 100 mil funcionários e operações em diferentes continentes.

O portfólio da companhia reúne produtos lácteos, alimentos à base de plantas, água e nutrição especializada. Além do Activia, a Danone também é responsável por marcas conhecidas no Brasil, como Danoninho, Danette e YoPRO.

Danone fecha fábrica após 54 anos - Foto: Divulgação | Danone

Reorganização também muda o futuro das fábricas



O encerramento de Ochsenfurt faz parte de uma estratégia mais ampla da companhia para reduzir a complexidade da operação, melhorar as margens e direcionar investimentos para negócios considerados mais promissores.

Nesse processo, algumas unidades recebem novas linhas e tecnologias, enquanto outras deixam de ser consideradas viáveis economicamente. Foi esse cenário que levou à decisão de encerrar uma fábrica que atravessou mais de cinco décadas de atividade.

E o que muda para o Brasil?

Até o momento, não há anúncio de um fechamento semelhante no Brasil relacionado a essa reorganização.

A Danone mantém operações no país, incluindo estruturas industriais em Poços de Caldas, em Minas Gerais, voltadas à produção de alimentos lácteos e de nutrição especializada. A companhia também continua divulgando oportunidades de trabalho relacionadas às operações brasileiras.

Por isso, o encerramento da fábrica de Ochsenfurt não representa, neste momento, uma mudança equivalente na operação da Danone no Brasil.

Activia continua nas prateleiras

Para o consumidor brasileiro, o fechamento da unidade alemã não significa o fim do Activia.

A marca continua entre os produtos comercializados pela Danone no país, assim como Danoninho, Danette e YoPRO.

A mudança anunciada pela empresa está relacionada à estrutura de produção na Alemanha. O Activia continuará sendo fabricado em outras unidades.