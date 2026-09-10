Novas regras do INSS: veja o que muda para se aposentar

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou novas regras para o uso da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para benefícios sociais a partir de janeiro de 2028. Em dois anos, o documento será obrigatório para solicitar aposentadorias, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

A CIN foi criada pelo Governo Federal para unificar e modernizar o registro pessoal dos brasileiros. A ideia é substituir a fragmentação de documentos por uma identificação única. O INSS tem se adequado para acompanhar esse processo de modernização dos registros individuais.

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Desde maio deste ano, o INSS já tem exigido o cadastramento da biometria na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou no Título de Eleitor, para solicitar aposentadorias e qualquer outro auxílio.

Quem não tem esse cadastro em nenhum dos dois precisa da CIN para pedir qualquer benefício.

Novos pedidos impactados

Apesar do prazo de 2028, uma regra de corte já impacta a concessão de novos pagamentos nos próximos meses. A exigência não espera o calendário final para alcançar parte dos segurados.

A mudança atinge quem ainda não possui cadastro biométrico ativo e exige uma providência prévia desse grupo.

CNH ou no Título de Eleitor sem biometrias

Até 30 de abril de 2026, algumas concessões temporárias ainda ocorreram sem o registro biométrico, segundo o site ND Mais, com dados da Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade Social (Anasps). Esse foi o último período de tolerância antes do corte.

A partir de maio, a apresentação da CIN passou a ser condição para os segurados sem biometria cadastrada.

Prejuízos para beneficiários

Sem a Carteira de Identidade Nacional, o segurado enquadrado na regra de corte não consegue solicitar aposentadorias. A restrição vale também para qualquer outro auxílio pago pelo INSS.

A exigência recai sobre os novos pedidos, e não sobre benefícios já concedidos, de acordo com a reportagem.