Reajuste do INSS em 2027: confira os valores e as regras de pagamento

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O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual contendo a projeção para o salário mínimo de 2027. A proposta estabelece o piso nacional em R$ 1.741.

O montante representa alteração em relação ao patamar anterior, estimado em R$ 1.621. A alteração repercute de forma direta sobre os pagamentos realizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, pois a legislação determina que os benefícios previdenciários e assistenciais não fiquem abaixo do piso estabelecido para o país.

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Quem recebe o novo valor

A atualização para R$ 1.741 aplica-se aos segurados posicionados no piso da previdência social. O grupo engloba:

Aposentados que recebem o valor mínimo

que recebem o valor mínimo Pensionistas vinculados ao piso

vinculados ao piso Beneficiários de auxílios previdenciários e assistenciais atrelados ao salário mínimo.

Os segurados com rendimentos acima do piso nacional passam por atualizações calculadas por meio de índices inflacionários oficiais, a exemplo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, conforme os parâmetros legais vigentes.

Processo de aprovação

O valor divulgado na peça orçamentária constitui uma estimativa inicial enviada pelo Executivo. A definição do montante final depende da análise, da votação e da aprovação do orçamento pelos parlamentares no Congresso Nacional.

O cálculo definitivo considera o resultado acumulado da inflação e a variação do Produto Interno Bruto. As normas passam a valer a partir de janeiro de 2027, após a sanção do orçamento aprovado.