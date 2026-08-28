ECONOMIA
Salvador tem mutirão para concessão de benefícios do INSS no fim de semana
Serão 912 vagas, sendo 330 para avaliação social e 582 para perícia médica
Salvador terá um mutirão gratuito focado na realização de avaliações sociais e perícias médicas, etapas obrigatórias para concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação acontece sábado, 29, e domingo, 30, e segue uma estratégia nacional.
Serão 912 vagas na capital baiana, sendo 330 para avaliação social e 582 para perícia médica.
Veja vagas:
Avaliação social
- Agência da Previdência Social Centro: localizada na Rua José Gonçalves, 46 (270 vagas);
- Agência da Previdência Social Odilon Dórea: na Rua Odilon Dórea, no bairro de Brotas (60 vagas).
Perícia médica
- Agência da Previdência Social Odilon Dórea: na Rua Odilon Dórea, no bairro de Brotas (582 vagas).
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Como partipar?
Para ser atendido, o cidadão precisa agendar, pelo site através deste link, ou aplicativo Meu INSS ou por ligação para a Central 135.
Atendimentos em outros municípios baianos
Algns municípios do interior da Bahia também aderiram ao mutirão. No total, o estado conta com 370 vagas para avaliação social e 3.392 para perícia médica.
Fora de Salvador, apenas a agência de Barreiras irá realizar avaliação social, com 40 vagas. Já para a perícia, a lista é extensa e pode ser conferida a seguir:
- Feira de Santana (167);
- Brumado (54);
- Barreiras (152);
- Boquira (120);
- Ipiaú (138);
- Itabuna (155);
- Porto Seguro (174);
- Itamaraju (198);
- Eunápolis (234);
- Vitória da Conquista (340);
- Teixeira de Freitas (300);
- Ribeira do Pombal (438);
- Irecê (440).