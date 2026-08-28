Salvador tem mutirão para concessão de benefícios do INSS no fim de semana

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Salvador terá um mutirão gratuito focado na realização de avaliações sociais e perícias médicas, etapas obrigatórias para concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação acontece sábado, 29, e domingo, 30, e segue uma estratégia nacional.

Serão 912 vagas na capital baiana, sendo 330 para avaliação social e 582 para perícia médica.

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Veja vagas:

Avaliação social

Agência da Previdência Social Centro: localizada na Rua José Gonçalves, 46 (270 vagas);

Agência da Previdência Social Odilon Dórea: na Rua Odilon Dórea, no bairro de Brotas (60 vagas).

Perícia médica

Agência da Previdência Social Odilon Dórea: na Rua Odilon Dórea, no bairro de Brotas (582 vagas).

Como partipar?

Para ser atendido, o cidadão precisa agendar, pelo site através deste link, ou aplicativo Meu INSS ou por ligação para a Central 135.

Atendimentos em outros municípios baianos

Algns municípios do interior da Bahia também aderiram ao mutirão. No total, o estado conta com 370 vagas para avaliação social e 3.392 para perícia médica.

Fora de Salvador, apenas a agência de Barreiras irá realizar avaliação social, com 40 vagas. Já para a perícia, a lista é extensa e pode ser conferida a seguir: