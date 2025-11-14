MUDANÇAS
Nova lei pune quem deixar animal sozinho em casa com multa surpreendente
Medida pretende estabelecer um padrão de responsabilidade para tutores no país
Por Leilane Teixeira
Santos adotará regras mais rígidas para coibir o abandono de animais domésticos. A cidade do litoral paulista aprovou um projeto de lei que prevê multa de até R$ 10 mil para quem deixar cães ou gatos sozinhos por mais de 36 horas.
A proposta, de autoria do vereador Benedito Furtado, foi aprovada pela Câmara Municipal e agora aguarda sanção do prefeito Rogério Santos. A intenção é estimular a tutela responsável e reduzir casos de negligência com animais de estimação.
Multas e punições
A penalidade mínima será de R$ 1.500, podendo dobrar em situações de reincidência. Segundo o texto aprovado, a gravidade do caso também influencia no valor da multa.
Todo recurso arrecadado será destinado a ações municipais de proteção animal, como programas de acolhimento, campanhas educativas e atendimento veterinário.
Como será a fiscalização?
- A verificação do cumprimento da legislação ficará sob responsabilidade dos órgãos municipais ligados ao bem-estar animal, além da Guarda Civil Municipal Ambiental e da Polícia Ambiental.
- A atuação deve ocorrer principalmente a partir de denúncias — cenário comum em casos em que vizinhos percebem animais por longos períodos sem supervisão ou cuidados adequados.
- A Prefeitura aposta que a nova lei ajude a consolidar Santos como referência na defesa dos direitos dos animais e incentive outras cidades a adotarem medidas semelhantes.
