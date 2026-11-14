Novembro terá superlua; veja data e como observar o fenômeno

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A Lua cheia de novembro será observada no dia 24, às 11h53, no horário de Brasília. O fenômeno será considerado uma superlua, pois ocorrerá quando o satélite natural estiver próximo do ponto de sua órbita em que fica mais perto da Terra.

De acordo com a astrônoma Josina Oliveira do Nascimento, do Observatório Nacional (ON), a Lua estará a aproximadamente 360,8 mil quilômetros do planeta no momento da fase cheia. A maior aproximação, conhecida como perigeu, acontecerá no dia seguinte, 25 de novembro, às 18h02.

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Nessa condição, a Lua pode parecer um pouco maior e mais brilhante do que em outras ocasiões. Apesar disso, a diferença nem sempre é facilmente percebida a olho nu.

Segundo a Nasa, agência espacial norte-americana, a superlua de novembro será a primeira de uma sequência de três fenômenos, que continuará em dezembro e janeiro.

Como observar a superlua de novembro?

Como a fase cheia acontecerá durante o dia no Brasil, a melhor oportunidade para observar o fenômeno será depois do pôr do Sol, quando a Lua aparecer no horizonte leste.

Não será necessário utilizar telescópios ou binóculos para acompanhar o fenômeno. A observação poderá ser feita a olho nu.

“Por questões de ilusão de ótica, quando a gente olha a Lua próxima do horizonte, ela parece ainda maior”, explica a astrônoma Josina Oliveira.

A Nasa ressalta que esse efeito visual também acontece em luas cheias comuns e não depende da proximidade real do satélite em relação à Terra.

Ao nascer, a Lua também pode apresentar tons amarelados ou avermelhados devido à passagem da luz pela atmosfera terrestre.

Quando será a próxima superlua?

A próxima superlua está prevista para 23 de dezembro, às 22h28, quando a Lua estará a aproximadamente 356,7 mil quilômetros da Terra.

Diferentemente do fenômeno de novembro, a Lua cheia de dezembro atenderá aos três critérios utilizados para definir uma superlua.

A sequência será encerrada em janeiro, com uma nova ocorrência do fenômeno.