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Petroleiro pega fogo após atingir mina naval em área restrita pelo Irã

Nesta semana, esta é a terceira embarcação a pegar fogo no Estreito de Ormuz

Andrêzza Moura
Por
Este é o terceiro caso em menos de uam semana
Este é o terceiro caso em menos de uam semana - Foto: Reprodução/IRNA

Em menos de uma semana, três petroleiros pegaram fogo no leste do Estreito de Ormuz. O caso mais recente aconteceu na manhã deste sábado, 14, após uma embarcação atingir uma mina naval e explodiu.

Um comunicado da Marinha do Irã informou que a embarcação navegava em uma área proibida, com rastreamento e identificação desligados. Segundo o documento, autoridades iranianas fizeram alertas anteriores.

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De acordo com a IRNA - agência de notícias oficial da República Islâmica do Irã -, os outros casos aconteceram no domingo, 8, e na quarta-feira, 11. As autoridades autoridades iranianas apontaram colisões com minas navais, que são explosivos que ficam na águia e são acionadas por meio de contato ou proximidade com a embarcação.

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De acordo com as autoridades iranianas, responsáveis pelo controle do trânsito de embarcações pelo estreito, é preciso autorização prévia para a passagem, já que há restrição na circulação e corredores marítimos definidos pelo país.

Entre as áreas restritas estão as rotas ao sul, próximas às águas de Omã. Elas possuem minas.

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estreito de ormuz Irã navio cargueiro

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