HOME > BRASIL
BRASIL

Novembro será mês com 3 feriados em todo o Brasil, mas só uma folga a trabalhadores

Novembro terá um feriado prolongado

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

29/10/2025 - 18:50 h | Atualizada em 30/10/2025 - 15:59
Praia do Porto da Barra, em Salvador
Praia do Porto da Barra, em Salvador

Mês traz chance rara de folga prolongada, com Consciência Negra sendo o único feriado fora do fim de semana

O mês de novembro chega com três feriados nacionais no calendário brasileiro — mas apenas um deles promete aliviar a rotina de quem sonha com um descanso prolongado. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro (quinta-feira), será o único a cair em dia útil.

O feriado foi oficializado em todo o país em 2023, após sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e marca uma data simbólica de reflexão sobre a luta e resistência do povo negro no Brasil.

Em algumas cidades, como São Paulo, o dia seguinte — 21 de novembro (sexta-feira) — também será de ponto facultativo, abrindo espaço para um feriadão.

Fim de semana prolongado só para alguns

Antes e depois do Dia da Consciência Negra, os outros dois feriados nacionais de novembro caem justamente em fins de semana.

  • 2 de novembro (domingo) – Finados
  • 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

Com isso, grande parte dos trabalhadores só terá a oportunidade de emendar o feriado do dia 20, dependendo das decisões locais de cada prefeitura ou governo estadual.

E os feriados de fim de ano?

Depois de novembro, restam apenas as celebrações de fim de ano para fechar o calendário nacional de 2025:

  • 24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h)
  • 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal (feriado nacional)
  • 31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano-Novo (ponto facultativo após as 13h)

Vale lembrar que os feriados regionais e pontos facultativos municipais variam conforme o decreto de cada cidade — o que pode render uma folguinha extra para alguns trabalhadores em diferentes regiões do país.

