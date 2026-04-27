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INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

ONG lança cartilha contra racismo religioso no Brasil

Material orienta vítimas e reúne canais de denúncia

Andrêzza Moura
Por

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Adeptos do candomblé
Adeptos do candomblé - Foto: Rebeca Nacimento/ Portal MASSA!

Para marcar o mês de conscientização e combate ao racismo religioso, a ONG Criola lançou a segunda edição da cartilha digital “Terreiros em Luta: Caminhos para o Enfrentamento ao Racismo Religioso”. O exemplar está disponível gratuitamente através do site criola.org.br

A ação é parte da mobilização de organizações da sociedade civil em luta contra o crescente número de casos no Brasil.

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O material foi desenvolvido em parceria com diferentes atores sociais e religiosos, entre eles o Ilê Axé Omi Ogun Siwajú, o Ilê Axé Omiojuarô e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro.

A proposta é oferecer orientação prática e acessível para vítimas de discriminação religiosa, reunindo informações sobre legislação, canais de denúncia e redes de proteção.

Entre os destaques da cartilha está um guia detalhado que orienta como registrar ocorrências e reunir provas em casos de violência ou intolerância, além de indicar serviços públicos e instituições de apoio.

A iniciativa busca não apenas acolher vítimas, mas também fortalecer comunidades religiosas de matriz africana, historicamente mais atingidas por esse tipo de crime.

Estatística

Dados mais recentes apontam a gravidade do cenário. Em 2024, o Disque 100 contabilizou mais de 2.470 denúncias de intolerância religiosa, número que representa um aumento de 66% em relação ao ano anterior.

O crescimento expressivo acende o alerta para a necessidade de políticas públicas e ações contínuas de enfrentamento.

Segundo organizações que atuam na área, mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+ estão entre os grupos mais vulneráveis a esse tipo de violência, o que reforça a importância de materiais informativos e redes de apoio especializadas.

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Com a nova edição da cartilha, a expectativa é ampliar o acesso à informação e contribuir para a denúncia e prevenção de casos, fortalecendo não apenas os terreiros, mas também outras organizações religiosas e movimentos sociais engajados na defesa da liberdade de crença no Brasil.

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Tags:

intolerância religiosa racismo religioso

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