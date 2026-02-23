MUDANÇA
Operadora brasileira anuncia reajuste nos planos de banda larga
Informação foi divulgada durante teleconferência nesta segunda-feira,23
Usuários de banda larga fixa podem perceber mudanças nos valores cobrados pela operadora, Telefônica Brasil. Empresa anunciou, nesta segunda-feira,23, um reajuste nos preços de seus serviços. A informação foi divulgada pelo diretor-presidente da companhia, Christian Gebara, durante teleconferência com analistas.
Segundo o executivo, a empresa, que é dona da marca Vivo, tem como objetivo promover aumentos nos planos de banda larga fixa via fibra (FTTH).
“Estamos esperando um aumento de preço para a base de clientes em abril, tanto para híbrido [planos do tipo controle] quanto para pós-pago. No FTTH, tivemos um aumento de preço em janeiro e planejamos mais um para junho”, afirmou Gebara.
Para os clientes dos pacotes de serviços da operadora, como o Vivo Total, o reajuste está previsto para abril, seguindo a taxa de inflação.
Durante a teleconferência, o executivo também explicou como funcionam os reajustes nos planos móveis pós-pagos. “A maioria ocorre em abril, para pós-pago híbrido, e o restante em agosto”, esclareceu.
Ainda na ocasião, a empresa anunciou lucro líquido de R$ 1,88 bilhão, além de um novo programa de recompra de ações e uma proposta de redução de capital, com vigência imediata até 22 de fevereiro de 2027.
