Outubro de chuva? Saiba como será o clima do mês na Bahia

Bahia deve ser afetada com chuvas acima da média - Foto: Divulgação

Chegada a primavera e o início do mês de outubro, a expectativa de quem enfrentou grandes volumes de chuvas em diversas regiões do Brasil nos últimos meses, é de que outubro traga um clima mais agradável. Mas quem achou que a chuva iria acabar neste mês, principalmente na Bahia, enganou-se.

A previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) apresenta grande variabilidade em relação à chuva no Brasil durante o mês de outubro. Confira a previsão do clima em todas as regiões brasileiras:

Nordeste

Para a Região Nordeste, prevalece a previsão de valores em torno da média histórica em praticamente todos os estados. Porém, em áreas do norte da Bahia, além do sul do Maranhão e do Piauí, podem ocorrer chuvas acima da média.

A previsão é de temperaturas acima da média em todos os estados, principalmente no oeste da Bahia, além do sul do Maranhão e do Piauí, onde os valores podem ultrapassar os 28 °C. Mesmo em áreas próximas ao litoral, as temperaturas devem ser elevadas, oscilando entre 26,0 °C e 28,0 °C

Norte

São previstos volumes de chuva de até 50 mm abaixo da média histórica na maior parte do Pará, centro de Tocantins, e nas porções centro-leste e noroeste do Amazonas. Por outro lado, são previstos volumes acima da média histórica em todo o Amapá, extremo norte do Pará, oeste do Acre, norte de Rondônia, bem como na região de fronteira entre o Amazonas, Peru e Colômbia. Nas demais áreas da região, o prognóstico indica valores próximos à média climatológica de outubro.

A previsão indica que as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do país. Para a Região Norte são previstas temperaturas de até 1,5 °C acima da média, especialmente no sudeste do Pará e Tocantins, onde as temperaturas podem variar entre 27 °C e 32 °C.

Centro-Oeste

São previstos volumes de chuva abaixo da média em grande parte do Mato Grosso, noroeste de Goiás e Distrito Federal. De outro modo, prevê-se chuva acima da média em áreas do oeste e extremo sul do Mato Grosso, bem como no centro-leste do Mato Grosso do Sul.

Devem prevalecer temperaturas médias acima da climatologia do mês, com maiores elevações no norte e leste do Mato Grosso, assim como na porção oeste do Mato Grosso do Sul, onde os valores podem superar os 28 °C.

Sudeste

São previstos volumes acima da média em grande parte de Minas Gerais, porções oeste e sudeste de São Paulo e em praticamente todo o estado do Rio de Janeiro. No restante da região, prevê-se chuva próxima à média climatológica.

Esperam-se temperaturas médias acima de 22 °C, principalmente em áreas do leste de São Paulo e na divisa com Minas Gerais, além do centro-sul do Rio de Janeiro. Temperaturas mais elevadas são previstas para a parte centro-oeste dos estados de Minas Gerais e São Paulo, com valores que podem ultrapassar os 25°C.

Sul

São previstos acumulados de chuva acima da média histórica em grande parte do Paraná e em áreas do norte e oeste de Santa Catarina. Em contrapartida, prevê-se chuva abaixo da média em todo o Rio Grande do Sul, com volumes de até 75 mm abaixo da média climatológica na área de fronteira entre as mesorregiões do Sudoeste, Noroeste e Centro-Ocidental Rio-Grandense.

Prevê-se temperaturas abaixo da média na região central do Rio Grande do Sul, com valores inferiores a 20 °C. No norte e leste do Paraná, devem predominar temperaturas acima da média, com elevações de até 1 °C e valores que podem ultrapassar os 24 °C. As demais áreas tendem a permanecer próximas da média.