LOA

Orçamento 2026: veja quais áreas terão mais investimentos públicos

Projeto foi encaminhado pelo governo da Bahia à ALBA

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

30/09/2025 - 21:01 h | Atualizada em 30/09/2025 - 21:27
Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA)
Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA)

A equipe de planejamento do governo da Bahia encaminhou nesta terça-feira, 30, o projeto de lei que define o orçamento do estado para 2026 (LOA), último ano do primeiro mandato de Jerônimo Rodrigues (PT), à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

A proposta prevê uma despesa de R$ 77,4 bilhões, representando um aumento de 9,1% em comparação com o previsto para este ano, quando o valor foi de R$ 70,8 bi.

O governador Jerônimo afirmou que, para 2026, o governo vai priorizar o controle dos gastos e manter os investimentos em áreas que geram empregos.

“Isso pode ser traduzido na sustentabilidade fiscal, redução do déficit público, controle do endividamento, qualidade no gasto público e busca pela manutenção do nível de investimentos capazes de manter e gerar mais emprego e renda para a população”, defende o governador.

Um dos setores que receberá mais recurso da gestão baiana é a área social, que terá investimento de R$ 54 bilhões.

Saiba como governo prevê a distribuição do dinheiro

  • Área social: R$ 54 bilhões;
  • Saúde: R$ 13,1 bilhões;
  • Educação: R$ 12,4 bilhões;
  • Segurança Pública: R$ 7,6 bilhões.

Investimento em outras áreas

Além das áreas prioritárias, a proposta também prevê R$ 4 bilhões para a área econômica e de infraestrutura.

Parte desses recursos está alinhada aos investimentos do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que deve aplicar R$ 65,6 bilhões na Bahia até 2026 em projetos estruturantes como a ponte Salvador-Itaparica, a expansão do metrô e o sistema de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT).

Outro ponto de destaque do novo orçamento, segundo a secretaria de Planejamento (Seplan), é o urbanismo e habitação, que terão maiores crescimentos percentuais: 87,3% e 100,5%, respectivamente, em relação a 2025.

O secretário Cláudio Peixoto diz que a proposta é fruto de um processo de planejamento que conecta diretrizes estratégicas às entregas anuais do governo.

“O Projeto de Lei Orçamentária traduz, em números, o compromisso do Estado em transformar objetivos em políticas públicas efetivas. É o elo que liga a visão de longo prazo às metas do Plano Plurianual e às ações que impactam diretamente a vida da população”, explicou.

O que diz a presidente da ALBA

A presidente da ALBA, deputada Ivana Bastos (PSD), ressaltou a importância do encaminhamento do orçamento para análise dos parlamentares.

“A apresentação do orçamento à Assembleia é um ato fundamental para o processo democrático. Cabe a esta Casa analisar, debater e aprovar as propostas que vão nortear as ações do governo em 2026. É a partir dessa etapa que asseguramos a correta aplicação dos recursos públicos”, disse.

Presidente da ALBA, Ivana Bastos, líder do governo, Rosemberg Pinto e secretário de Planejamento, Claúdio Peixoto
Presidente da ALBA, Ivana Bastos, líder do governo, Rosemberg Pinto e secretário de Planejamento, Claúdio Peixoto | Foto: Matheus Landim | GOVBA

Projeções econômicas e sustentabilidade fiscal

As projeções econômicas que embasam a proposta indicam crescimento de 2,4% do PIB nacional e de 3,1% do PIB baiano em 2026, com o produto interno bruto do estado estimado em R$ 543 bilhões. Esse desempenho deve ser sustentado pelo bom resultado do setor agropecuário, pela expansão da produção industrial e pelo dinamismo do mercado de trabalho.

A proposta também está integrada ao sistema de planejamento estadual, que abrange diretrizes de longo, médio e curto prazo. O orçamento se conecta ao Plano de Desenvolvimento Integrado – PDI, que está em processo de atualização do horizonte de 2035 para 2050, e ao Plano Plurianual (PPA 2024-2027), consolidando, a cada ano, as ações do governo em políticas públicas efetivas.

x