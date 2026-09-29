Pânico: moradores saem pela janela do 20º andar durante incêndio

Um apartamento no 20º andar de um edifício de luxo pegou fogo na tarde dessa segunda-feira, 28. O caso aconteceu no Setor Marista, em Goiânia. As moradoras deixaram o imóvel pela janela durante o incêndio e ficaram em uma espécie de bancada aguardando o socorro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender à ocorrência. O fogo teria começado em um carregador de celular e se espalhado para um colchão que estava próximo, de acordo com informações repassadas aos bombeiros pela moradora do apartamento atingido.

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Uma das mulheres desligou os disjuntores do apartamento e fechou o cômodo onde as chamas começaram, o que contribuiu para conter o fogo. As circunstâncias do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Ação dos bombeiros

Os bombeiros avaliaram a edificação, desligaram a energia elétrica e verificaram o sistema preventivo contra incêndio. No 20º andar, foram encontrados dois focos de fogo confinados dentro do apartamento.

Os moradores que estavam em situação de risco por causa da fumaça foram retirados com segurança. Entre eles, havia pessoas com dificuldade de locomoção, que precisaram da ajuda dos bombeiros para chegar à escada de emergência, que é pressurizada.

Duas pessoas que estavam em uma laje técnica no pavimento atingido, no lado oposto ao apartamento incendiado, também foram retiradas pelos bombeiros.

Para isso, foi necessário o uso de equipamentos de proteção respiratória devido à grande concentração de fumaça no local.

Outras pessoas com dificuldade de locomoção foram localizadas e avaliadas pelas equipes. Algumas vítimas que inalaram fumaça estavam conscientes e orientadas, sem sintomas no momento do atendimento, mas foram encaminhadas para avaliação médica.

Após a evacuação, os bombeiros realizaram buscas em diferentes pavimentos para confirmar que não havia outras pessoas em situação de risco. As equipes também auxiliaram no resgate de animais que permaneciam no prédio.

A ocorrência foi encerrada após o controle do incêndio, a retirada da fumaça e a confirmação das condições de segurança da edificação.