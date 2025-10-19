BRASIL
Voo é interrompido após suspeita de bomba dentro do avião
Avião decolou de Natal com destino a Recife, mas precisou retornar
Por Bernardo Rego
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal no sábado, 18, após afirmar que portava uma bomba a bordo de uma avião da companhia aérea Azul que decolou de Natal, no Rio Grande do Norte, com destino a Recife, em Pernambuco.
Segundo a PF, a declaração provocou a aplicação dos protocolos de segurança, com o retorno da aeronave ao aeroporto de origem. Após o pouso, os passageiros foram evacuados e a PF realizou inspeção detalhada, não sendo encontrado nenhum artefato explosivo.
O passageiro foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte e autuado em flagrante pelo crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, previsto no Código Penal.
