BRASIL

Voo é interrompido após suspeita de bomba dentro do avião

Avião decolou de Natal com destino a Recife, mas precisou retornar

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

19/10/2025 - 19:11 h | Atualizada em 19/10/2025 - 20:13
Avião da Azul precisou fazer um pouso de emergência no sábado
Avião da Azul precisou fazer um pouso de emergência no sábado

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal no sábado, 18, após afirmar que portava uma bomba a bordo de uma avião da companhia aérea Azul que decolou de Natal, no Rio Grande do Norte, com destino a Recife, em Pernambuco.

Segundo a PF, a declaração provocou a aplicação dos protocolos de segurança, com o retorno da aeronave ao aeroporto de origem. Após o pouso, os passageiros foram evacuados e a PF realizou inspeção detalhada, não sendo encontrado nenhum artefato explosivo.

O passageiro foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte e autuado em flagrante pelo crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, previsto no Código Penal.

Ver todas

x