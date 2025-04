Após momentos de tensão, explosivo é detonado em bairro de Salvador

- Foto: Vila Verde

Um artefato foi detonado na tarde desta sexta-feira , 18, na localidade de Vila Verde, em São Cristovão, bairro de Salvador. O explosivo foi desarticulado por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

A equipe do Bope foi acionada para atender a ocorrência, onde afirmava que traficantes estariam jogando granadas para inibir ações de policiais militares no bairro em combate ao tráfico. A equipe então destruiu o artefato.

"Após análise prévia e leitura das imagens capturadas pelo equipamento de raio-x, os Técnicos Explosivistas constataram que o objeto suspeito tratava-se de um artefato explosivo improvisado, provavelmente abandonado por indivíduos ligados a facções criminosas. Visto que o artefato possuía circuito eletrônico e uma bateria portátil, e que as imagens de raio-x não fornecia informações suficientes para assegurar uma possível remoção e transporte sem riscos, os técnicos, seguindo a doutrina de atendimento de ocorrência envolvendo bombas e artefatos explosivos, optaram por destruir o artefato no local", informou o Bope.

Após a detonação, os vestígios foram recolhidos e transportado para o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Cia Antibombas) para elaboração de relatório.

A operação contou com apoio da 49ªCIPM, Rondesp Atlântico, Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) e Batalhão Gêmeos.

Guerra de tráfico na região

Na noite da quinta-feira, 17, uma pessoa foi morta e duas foram baleadas na região que se deu mediante a invasão de uma facção rival a dominante no local. O homem assasinado era integrante do Comando Vermelho. Já as mulheres, ão tinham envolvimento com o crime.

A região tem sido palco de confrontos frequentes entre facções criminosas rivais, como o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM), que disputam o controle do tráfico de drogas na região.

A intensa guerra entre as facções pelo domínio do tráfico de drogas no bairro de Vila Verde, ocorre porque o BDM tenta entrar no bairro que tem atuação do CV há pelo menos quatro anos.

Além disso, a repetição dos ataques é motivada porque a localidade é a única com domínio do CV, sendo cercada por bairros como Mussurunga e Parque São Cristóvão, onde o BDM tem atuação histórica.