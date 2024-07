Pastor diz que autismo é "diabo visitando ventre das desprotegidas"

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O pastor evangélico Washington Almeida afirmou durante culto em uma igreja de Tucuruí, no Pará, que o nascimento de bebês com Transtorno do Espectro Autista (TEA) está relacionado à presença do diabo no ventre das gestantes.

Um vídeo feito durante o culto flagrou o discurso do pastor; assista abaixo.

“As crianças hoje, de cada 100, nós temos quase que 30% de autistas, em vários graus. O que está acontecendo? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas. Daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade e a mentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos”, disse o pastor Washington Almeida durante o culto.



Após a fala virar alvo de críticas nas redes sociais, o pastor gravou um vídeo se desculpando.

“Fui muito infeliz quando fiz uma colocação. E esse não é o meu caráter, não é o meu perfil. Jamais, jamais, no meu coração, passa coisa dessa natureza. Mas, naquele calor da mensagem, terminei dizendo algo que não podia dizer, não devia falar”, afirmou o pastor.



“Eu quero aqui me retratar com todos vocês, diante de todos, pedir perdão por aquela infeliz colocação, enquanto eu ministrava. Então, eu quero pedir perdão aos autistas, aos pais de crianças autistas”, acrescenta.