BRASIL

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, morreu enquanto treinava, em Olinda

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/12/2025 - 16:42 h
Pegada errada pode ter causado morte de presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda
Pegada errada pode ter causado morte de presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda -

O presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, morreu depois de uma barra de supino cair sobre seu tórax enquanto treinava. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, 1ª, em Olinda, Pernambuco.

Ronald foi flagrado pelas câmeras de segurança fazendo exercícios. Nas imagens, é possível ver ele deitado no banco de supino reto com a barra livre. Porém, esse tipo de exercício requer uma atenção a mais, visto que, uma pegada errada na barra pode causar grandes acidentes.

Entenda o acidente

O acidente que aconteceu nesta segunda-feira, 1º, Ronald foi filmado por câmeras de segurança fazendo o exercício de supino reto com a barra livre. Enquanto fazia uma repetição, o equipamento escapa das mãos do homem e cai sobre seu tórax.

Depois do impacto, ele se levanta, mas cai no chão logo em seguida. Uma das possíveis causas do acidente envolvendo Ronald teria sido uma pegada errada enquanto fazia o exercício.

Veja vídeo

Entenda a “pegada suicida” e sua ligação com o acidente

No vídeo, é possível ver que Ronald segura a barra de uma maneira considerada inadequada, em uma pegada conhecida como “pegada suicida”, ou “false grip” (pegada falsa), que acontece quando o dedo polegar não está envolvendo o aparelho.

Com isso, a barra fica apoiada na palma das mãos e em outros dedos, sem uma boa estabilidade e segurança. Vale ressaltar que não se pode atribuir de forma oficial a causa do acidente à “pegada suicida”, porém, os riscos certamente aumentam.

