Pesquisa aponta o que as pessoas mais gostam na hora do sexo

Pesquisa revela o que as pessoas mais amam no sexo - Foto: Freepik

Um estudo publicado no Journal of Sex & Marital Therapy desafiou a ideia de que o orgasmo é a parte mais importante do sexo. Ao perguntar a 2.755 adultos americanos o que mais gostam na relação sexual com seus parceiros, os pesquisadores descobriram que o clímax foi a resposta menos comum: apenas 231 pessoas citaram o orgasmo como o ponto alto da relação.

A maioria dos participantes destacou aspectos mais emocionais e relacionais. Quase 900 participantes citaram atos sexuais específicos como sua parte favorita do sexo.

As respostas foram muito variadas: como beijos ou carícias; outros, preferiram experiências mais específicas, como sexo oral.

Houve, ainda, quem citasse o uso de brinquedos ou alternância entre diferentes posições.

Conexão emocional x prazer físico

Cerca de 400 valorizaram o prazer físico e a excitação, enquanto 300 afirmaram que o mais importante é o amor e o carinho envolvidos. Outros 241 disseram que gostam de proporcionar prazer ao parceiro.

No topo da lista, porém, ficou a conexão emocional. O calor, o afeto e a sensação de segurança proporcionados por gestos simples — como abraçar ou deitar juntos após o sexo — foram os aspectos mais valorizados.

O estudo conclui que, para a maioria, o sexo vai além do físico: trata-se de uma experiência afetiva, sensorial e relacional.