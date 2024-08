Polícia desvenda esquema de cerveja adulterada; aprenda a identificar

Foram apreendidas 570 caixas de 24 garrafas, totalizando 2.410 unidades - Foto: Reprodução | RPC

A polícia descobriu no Paraná um esquema para adulterar cervejas. Os criminosos colocavam rótulos de cervejas famosas em bebidas alcoólicas mais baratas, de acordo com a investigação.

O caso aconteceu em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A equipe da polícia recebeu uma denúncia anônima, que indicava o endereço no bairro Afonso Pena, onde quatro envolvidos foram presos, com 21, 24, 29 e 70 anos de idade. Outros dois conseguiram fugir.

Veja também:

>>>Estudante é agredida a socos e pauladas por grupo de meninas

>>>Polícia desmonta acampamento e apreende drogas e munições na Polêmica

Foram apreendidas 570 caixas de 24 garrafas, totalizando 2.410 unidades, além de diversas caixas vazias. De acordo com a Polícia Militar do Paraná, o motorista do caminhão utilizado no transporte da carga informou que o material veio de Londrina, e após adulteração seria enviado para o destino final.

>>>Lula decreta luto de três dias após acidente aéreo em SP

>>>GTA na vida real; Sequência de roubos assusta moradores em SC

O contratante ainda não foi identificado. Dentro da cabine do caminhão foi localizada uma arma de fogo e uma pistola calibre 22, sem registro, com nove munições intactas. Também foram confiscados R$ 3.500 em dinheiro, sete aparelhos celulares, uma arma de fogo e o caminhão Mercedes-Benz Atego 2430. Todo material apreendido foi entregue na 1ª Delegacia Regional de Polícia de São José dos Pinhais.

>>>Homens são presos por suspeita de furtar crânio humano na Bahia

De acordo com a professora e pesquisadora Michele Rigon Spier, do departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a cerveja tem compostos como arroz, trigo, extratos vegetais, entre outros, o que torna um desafio identificar se uma cerveja é adulterada ou não. A informação foi divulgada pelo g1.

Veja como identificar cervejas adulteradas

1. Comprar em locais confiáveis, como supermercados e lojas especializadas

2. Considere o preço. Caso a cerveja seja de uma marca famosa e esteja com o preço abaixo do normal, é bom desconfiar.

3. Analisar a garrafa e o lacre, pois cervejas falsas podem ser embaladas em garrafas reutilizadas. É bom procurar ranhuras, rachaduras, entre outros defeitos.

4. Analisar se o rótulo está bem colado e sem erros de impressão.

5. Verificar o aroma e o sabor, pois cervejas falsificadas podem apresentar um sabor aguado, amargor excessivo ou até mesmo cheiro de produtos químicos.