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Por que Neymar não está no álbum da Copa de 2026? Entenda a escolha

Craque não aparece entre os selecionados para compor o álbum

Iarla Queiroz
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Craque não aparece entre os selecionados
Craque não aparece entre os selecionados -

Se a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 ainda é uma incógnita, uma coisa já está definida: o atacante não estará no álbum de figurinhas do Mundial. A ausência foi confirmada pela Panini, que lançou oficialmente o material neste sábado, 25.

O craque, que marcou presença nas últimas três edições do torneio — e também dos álbuns —, ficou fora da lista dos 980 cromos colecionáveis desta vez.

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Como os jogadores são escolhidos

Diferente do que muita gente imagina, a seleção dos atletas não passa pelo técnico da Seleção. A definição é feita por uma equipe especializada da Panini, baseada na Itália.

Em entrevista ao GE, o CEO da empresa no Brasil, Raul Vallecillo, explicou que o processo leva em conta dados e probabilidades.

“Existe um departamento que monitora constantemente as convocações e calcula probabilidades de cada jogador estar na Copa. Claro que há variações, lesões, surpresas, mas a seleção final é baseada nesses critérios”, disse.

Ele ainda detalhou como funciona a lógica de inclusão:

“Trabalhamos com probabilidades baseadas nas convocações mais recentes. Isso permite incluir ou não um jogador. A chance de ele estar no álbum depende diretamente dessas convocações. Se um jogador não vem sendo convocado ou não está performando pela seleção naquele momento, a probabilidade de inclusão diminui”, explicou.

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Por que Neymar ficou de fora

A ausência de Neymar está diretamente ligada ao seu histórico recente na Seleção. A última convocação do atacante foi em outubro de 2023, quando se lesionou em partida contra o Uruguai, em Montevidéu.

Sem presença frequente nas listas mais recentes, as chances de aparecer no álbum acabaram reduzidas.

Outro ponto que explica algumas escolhas é o timing da produção. Segundo a Panini, a definição dos jogadores começou ainda em 2025, conforme as seleções iam se classificando.

“À medida que cada seleção se classificava, as artes foram liberadas para produção”, explicou Vallecillo.

Isso ajuda a entender por que nomes como Rodrygo aparecem mesmo sendo desfalque certo, e Estêvão, que vive incerteza por lesão, também está na lista.

Quem representa o Brasil no álbum

Os 18 jogadores escolhidos para representar o Brasil no álbum são:

  • Alisson
  • Bento
  • Marquinhos
  • Éder Militão
  • Gabriel Magalhães
  • Danilo
  • Wesley
  • Casemiro
  • Lucas Paquetá
  • Bruno Guimarães
  • Luiz Henrique
  • Vinícius Jr
  • Rodrygo
  • João Pedro
  • Matheus Cunha
  • Gabriel Martinelli
  • Raphinha
  • Estêvão
Albúm de figurinhas da Copa do Mundo 2026
Albúm de figurinhas da Copa do Mundo 2026 | Foto: Reprodução/ VICIOMANIA Figurinhas

Quando o álbum chega

O álbum e os pacotes de figurinhas começam a ser vendidos a partir do dia 30 de abril. Por enquanto, o material já está disponível em pré-venda online.

Cada pacote, com sete figurinhas, será comercializado por R$ 7.

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Tags:

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