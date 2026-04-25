Por que Neymar não está no álbum da Copa de 2026? Entenda a escolha

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Craque não aparece entre os selecionados - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Se a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 ainda é uma incógnita, uma coisa já está definida: o atacante não estará no álbum de figurinhas do Mundial. A ausência foi confirmada pela Panini, que lançou oficialmente o material neste sábado, 25.

O craque, que marcou presença nas últimas três edições do torneio — e também dos álbuns —, ficou fora da lista dos 980 cromos colecionáveis desta vez.

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Como os jogadores são escolhidos

Diferente do que muita gente imagina, a seleção dos atletas não passa pelo técnico da Seleção. A definição é feita por uma equipe especializada da Panini, baseada na Itália.

Em entrevista ao GE, o CEO da empresa no Brasil, Raul Vallecillo, explicou que o processo leva em conta dados e probabilidades.

“Existe um departamento que monitora constantemente as convocações e calcula probabilidades de cada jogador estar na Copa. Claro que há variações, lesões, surpresas, mas a seleção final é baseada nesses critérios”, disse.

Ele ainda detalhou como funciona a lógica de inclusão:

“Trabalhamos com probabilidades baseadas nas convocações mais recentes. Isso permite incluir ou não um jogador. A chance de ele estar no álbum depende diretamente dessas convocações. Se um jogador não vem sendo convocado ou não está performando pela seleção naquele momento, a probabilidade de inclusão diminui”, explicou.

Por que Neymar ficou de fora



A ausência de Neymar está diretamente ligada ao seu histórico recente na Seleção. A última convocação do atacante foi em outubro de 2023, quando se lesionou em partida contra o Uruguai, em Montevidéu.

Sem presença frequente nas listas mais recentes, as chances de aparecer no álbum acabaram reduzidas.

Outro ponto que explica algumas escolhas é o timing da produção. Segundo a Panini, a definição dos jogadores começou ainda em 2025, conforme as seleções iam se classificando.

“À medida que cada seleção se classificava, as artes foram liberadas para produção”, explicou Vallecillo.

Isso ajuda a entender por que nomes como Rodrygo aparecem mesmo sendo desfalque certo, e Estêvão, que vive incerteza por lesão, também está na lista.

Quem representa o Brasil no álbum

Os 18 jogadores escolhidos para representar o Brasil no álbum são:

Alisson

Bento

Marquinhos

Éder Militão

Gabriel Magalhães

Danilo

Wesley

Casemiro

Lucas Paquetá

Bruno Guimarães

Luiz Henrique

Vinícius Jr

Rodrygo

João Pedro

Matheus Cunha

Gabriel Martinelli

Raphinha

Estêvão

Albúm de figurinhas da Copa do Mundo 2026 | Foto: Reprodução/ VICIOMANIA Figurinhas

Quando o álbum chega

O álbum e os pacotes de figurinhas começam a ser vendidos a partir do dia 30 de abril. Por enquanto, o material já está disponível em pré-venda online.

Cada pacote, com sete figurinhas, será comercializado por R$ 7.