BRASIL
Por que Neymar não está no álbum da Copa de 2026? Entenda a escolha
Craque não aparece entre os selecionados para compor o álbum
Se a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 ainda é uma incógnita, uma coisa já está definida: o atacante não estará no álbum de figurinhas do Mundial. A ausência foi confirmada pela Panini, que lançou oficialmente o material neste sábado, 25.
O craque, que marcou presença nas últimas três edições do torneio — e também dos álbuns —, ficou fora da lista dos 980 cromos colecionáveis desta vez.
Como os jogadores são escolhidos
Diferente do que muita gente imagina, a seleção dos atletas não passa pelo técnico da Seleção. A definição é feita por uma equipe especializada da Panini, baseada na Itália.
Em entrevista ao GE, o CEO da empresa no Brasil, Raul Vallecillo, explicou que o processo leva em conta dados e probabilidades.
“Existe um departamento que monitora constantemente as convocações e calcula probabilidades de cada jogador estar na Copa. Claro que há variações, lesões, surpresas, mas a seleção final é baseada nesses critérios”, disse.
Ele ainda detalhou como funciona a lógica de inclusão:
“Trabalhamos com probabilidades baseadas nas convocações mais recentes. Isso permite incluir ou não um jogador. A chance de ele estar no álbum depende diretamente dessas convocações. Se um jogador não vem sendo convocado ou não está performando pela seleção naquele momento, a probabilidade de inclusão diminui”, explicou.
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Por que Neymar ficou de fora
A ausência de Neymar está diretamente ligada ao seu histórico recente na Seleção. A última convocação do atacante foi em outubro de 2023, quando se lesionou em partida contra o Uruguai, em Montevidéu.
Sem presença frequente nas listas mais recentes, as chances de aparecer no álbum acabaram reduzidas.
Outro ponto que explica algumas escolhas é o timing da produção. Segundo a Panini, a definição dos jogadores começou ainda em 2025, conforme as seleções iam se classificando.
“À medida que cada seleção se classificava, as artes foram liberadas para produção”, explicou Vallecillo.
Isso ajuda a entender por que nomes como Rodrygo aparecem mesmo sendo desfalque certo, e Estêvão, que vive incerteza por lesão, também está na lista.
Quem representa o Brasil no álbum
Os 18 jogadores escolhidos para representar o Brasil no álbum são:
- Alisson
- Bento
- Marquinhos
- Éder Militão
- Gabriel Magalhães
- Danilo
- Wesley
- Casemiro
- Lucas Paquetá
- Bruno Guimarães
- Luiz Henrique
- Vinícius Jr
- Rodrygo
- João Pedro
- Matheus Cunha
- Gabriel Martinelli
- Raphinha
- Estêvão
Quando o álbum chega
O álbum e os pacotes de figurinhas começam a ser vendidos a partir do dia 30 de abril. Por enquanto, o material já está disponível em pré-venda online.
Cada pacote, com sete figurinhas, será comercializado por R$ 7.
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