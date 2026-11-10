Porto de Santos sofre ataque hacker e adota plano de contingência

A Autoridade Portuária de Santos (APS) confirmou nesta terça-feira, 10, um ataque cibernético que deixou os sistemas indisponíveis após a queda de energia elétrica ocorrida no início da manhã da última sexta-feira. Segundo a APS, as operações portuárias seguem normalmente e sem risco de paralisação.

“A causa está sendo investigada, mas sabe-se que houve um ataque cibernético aos sistemas da APS. Ainda não foi possível determinar seu alcance nem se houve acesso a dados.”

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A APS afirmou que adotou procedimentos de contingência e reforçou as equipes da Guarda Portuária para garantir a segurança e a agilidade nos acessos. A Comissão Estadual de Segurança Pública no Portos, Terminais e Vias Navegáveis no Estado (Cesportos-SP), aumentou o nível de proteção dos acessos por uma questão normativa.

Até o momento, a Polícia Federal (PF) informou que não receberam qualquer documentação para abertura de inquérito sobre o caso: “Fomos informados sobre o fato, porém ainda não recebemos qualquer documentação a respeito. Até o momento, não foi instaurado inquérito nesta unidade e, portanto, não dispomos de informações adicionais.”

Em relação ao nível de proteção de dados, a decisão partiu das Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Cesportos), que embora tenham um delegado da PF como responsável, respondem de forma independente.

Enquanto isso, a APS informou que parte dos serviços está sendo prestada por meios alternativos, com controles internos e externos, como o uso do programa Porto Sem Papel, sistema informatizado do Governo Federal que permite a troca de informações e documentos entre os diversos órgãos públicos e empresas que atuam nos portos brasileiros.