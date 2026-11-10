Como autorizar bancos a consultar o extrato do FGTS? Veja regras

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A Caixa Econômica Federal passou a permitir, a partir desta terça-feira, 10, que trabalhadores autorizem instituições financeiras a consultar informações do extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A ferramenta pode ser utilizada para comprovar renda ou vínculo empregatício em operações financeiras.

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Com a novidade, não será mais necessário baixar, imprimir e entregar o extrato do FGTS ao banco. As informações poderão ser consultadas diretamente na base de dados do fundo, mediante autorização expressa do titular da conta.

A permissão é gratuita, tem validade de 90 dias e pode ser cancelada a qualquer momento pelo trabalhador.

O compartilhamento também é limitado. Instituições autorizadas conseguem consultar o histórico de depósitos dos últimos 12 meses, mas não têm acesso ao saldo total da conta.

Como autorizar bancos a consultar o extrato do FGTS?

A autorização pode ser feita pelo aplicativo FGTS ou presencialmente, em uma agência da Caixa.

O trabalhador escolhe quais instituições financeiras poderão consultar as informações. Após a liberação, os bancos habilitados conseguem acessar os dados necessários para verificar o vínculo empregatício e as informações de renda do cliente.

A autorização não é permanente. Depois de 90 dias, será necessário conceder uma nova permissão caso o trabalhador queira manter o compartilhamento dos dados.

Quais informações os bancos podem consultar?

Com a autorização, as instituições financeiras podem acessar os registros de depósitos realizados na conta vinculada ao FGTS nos últimos 12 meses.

A ferramenta permite verificar informações relacionadas ao histórico de trabalho e à renda declarada pelo cliente, auxiliando na análise de crédito e na prevenção de fraudes.

No entanto, o serviço não libera a consulta ao saldo total do FGTS. Esse dado continua disponível exclusivamente para o próprio trabalhador, por meio do aplicativo do fundo.

Quais são as regras para compartilhar os dados do FGTS?

Confira as principais características do serviço:

Gratuidade: não há cobrança pela autorização;

não há cobrança pela autorização; Escolha do trabalhador: o titular define quais instituições poderão consultar os dados;

o titular define quais instituições poderão consultar os dados; Prazo: a permissão tem validade de 90 dias;

a permissão tem validade de 90 dias; Cancelamento: a autorização pode ser revogada a qualquer momento;

a autorização pode ser revogada a qualquer momento; Histórico: os bancos autorizados podem consultar os depósitos dos últimos 12 meses;

os bancos autorizados podem consultar os depósitos dos últimos 12 meses; Privacidade: o serviço não permite consultar o saldo total da conta.

Como os bancos podem utilizar o serviço?

Para utilizar a ferramenta, as instituições financeiras precisam ser previamente habilitadas pela Caixa.

A solicitação deve ser enviada por e-mail corporativo para o endereço [email protected], acompanhada da documentação exigida no Manual Operacional, disponível no site da Caixa, na seção de downloads, e no portal do FGTS, na área de destaques, em “Consulta Extrato FGTS”.

Após a habilitação, o banco passa a integrar a lista de instituições que podem ser autorizadas pelos trabalhadores a consultar os dados.