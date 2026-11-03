PAGAMENTO
Saque-aniversário do FGTS começa para aniversariantes de novembro
Veja o calendário, os valores e o prazo para sacar o benefício
Trabalhadores que fazem aniversário em novembro e aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já podem retirar parte do saldo disponível a partir desta segunda-feira, 2. O prazo para movimentar o dinheiro termina em 29 de janeiro de 2027.
A liberação segue o calendário anual da modalidade, que permite ao trabalhador retirar uma parcela do FGTS no mês de seu aniversário. Os pagamentos para quem nasceu em setembro e outubro também continuam disponíveis: os primeiros podem sacar até 30 de novembro, enquanto os aniversariantes de outubro têm até 30 de dezembro.
Quanto é possível receber pelo saque-aniversário?
O valor liberado varia conforme o saldo total que o trabalhador possui nas contas do FGTS. O cálculo considera uma alíquota aplicada sobre esse montante, que pode ir de 5% a 50%, além de uma parcela adicional fixa, definida de acordo com a faixa de saldo.
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Alíquota do saque-aniversário do FGTS
- Até R$ 500,00: alíquota de 50%, sem parcela adicional.
- De R$ 500,01 até R$ 1.000,00: alíquota de 40% + R$ 50,00.
- De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00: alíquota de 30% + R$ 150,00.
- De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00: alíquota de 20% + R$ 650,00.
- De R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00: alíquota de 15% + R$ 1.150,00.
- De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00: alíquota de 10% + R$ 1.900,00.
- Acima de R$ 20.000,01: alíquota de 5% + R$ 2.900,00.
Na prática, quem tem R$ 1 mil acumulados no fundo, por exemplo, recebe R$ 400 pela aplicação da alíquota de 40%, acrescidos de R$ 50 de parcela adicional. Nesse caso, o saque totaliza R$ 450.
Quem pode aderir à modalidade?
O saque-aniversário é uma alternativa disponível aos trabalhadores que possuem saldo no FGTS e se enquadram nas condições previstas em lei. A adesão é voluntária e permite retirar anualmente uma parte dos recursos no mês de nascimento.
De acordo com a Caixa, a modalidade está disponível para os trabalhadores que tenham valores liberados para movimentação. A opção pode ser feita pelo aplicativo do FGTS.
O que acontece em caso de demissão?
Quem escolhe o saque-aniversário precisa ficaratento às regras para o desligamento do emprego. Em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não tem acesso imediato ao saldo integral da conta vinculada, como ocorre na modalidade saque-rescisão. Nessa situação, permanece disponível o direito à multa rescisória, quando devida.
O retorno ao saque-rescisão pode ser solicitado pelo aplicativo do FGTS, desde que não exista antecipação de valores contratada. No entanto, a mudança não é imediata: ela só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após o pedido.
Confira as demais datas de saque para 2026:
- Nascidos em janeiro - saque de 2 de janeiro a 31 de março
- Nascidos em fevereiro - saque de 2 de fevereiro a 30 de abril
- Nascidos em março - saque de 2 de março a 29 de maio
- Nascidos em abril - saque de 1º de abril a 30 de junho
- Nascidos em maio - saque de 4 de maio a 31 de julho
- Nascidos em junho - saque de 1º de junho a 31 de agosto
- Nascidos em julho - saque de 1º de julho a 30 de setembro
- Nascidos em agosto - saque de 3 de agosto a 30 de outubro
- Nascidos em setembro - saque de 1º de setembro a 30 de novembro
- Nascidos em outubro - saque de 1º de outubro a 30 de dezembro
- Nascidos em novembro - saque de 2 de novembro a 29 de janeiro de 2027
- Nascidos em dezembro - saque de 1º de dezembro a 26 de fevereiro de 2027