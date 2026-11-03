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PAGAMENTO

Saque-aniversário do FGTS começa para aniversariantes de novembro

Veja o calendário, os valores e o prazo para sacar o benefício

Brenda Roberta
Por
O valor liberado varia conforme o saldo total que o trabalhador possui nas contas do FGTS
O valor liberado varia conforme o saldo total que o trabalhador possui nas contas do FGTS - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Trabalhadores que fazem aniversário em novembro e aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já podem retirar parte do saldo disponível a partir desta segunda-feira, 2. O prazo para movimentar o dinheiro termina em 29 de janeiro de 2027.

A liberação segue o calendário anual da modalidade, que permite ao trabalhador retirar uma parcela do FGTS no mês de seu aniversário. Os pagamentos para quem nasceu em setembro e outubro também continuam disponíveis: os primeiros podem sacar até 30 de novembro, enquanto os aniversariantes de outubro têm até 30 de dezembro.

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Quanto é possível receber pelo saque-aniversário?

O valor liberado varia conforme o saldo total que o trabalhador possui nas contas do FGTS. O cálculo considera uma alíquota aplicada sobre esse montante, que pode ir de 5% a 50%, além de uma parcela adicional fixa, definida de acordo com a faixa de saldo.

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Alíquota do saque-aniversário do FGTS

  • Até R$ 500,00: alíquota de 50%, sem parcela adicional.
  • De R$ 500,01 até R$ 1.000,00: alíquota de 40% + R$ 50,00.
  • De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00: alíquota de 30% + R$ 150,00.
  • De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00: alíquota de 20% + R$ 650,00.
  • De R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00: alíquota de 15% + R$ 1.150,00.
  • De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00: alíquota de 10% + R$ 1.900,00.
  • Acima de R$ 20.000,01: alíquota de 5% + R$ 2.900,00.

Na prática, quem tem R$ 1 mil acumulados no fundo, por exemplo, recebe R$ 400 pela aplicação da alíquota de 40%, acrescidos de R$ 50 de parcela adicional. Nesse caso, o saque totaliza R$ 450.

Quem pode aderir à modalidade?

O saque-aniversário é uma alternativa disponível aos trabalhadores que possuem saldo no FGTS e se enquadram nas condições previstas em lei. A adesão é voluntária e permite retirar anualmente uma parte dos recursos no mês de nascimento.

De acordo com a Caixa, a modalidade está disponível para os trabalhadores que tenham valores liberados para movimentação. A opção pode ser feita pelo aplicativo do FGTS.

O que acontece em caso de demissão?

Quem escolhe o saque-aniversário precisa ficaratento às regras para o desligamento do emprego. Em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não tem acesso imediato ao saldo integral da conta vinculada, como ocorre na modalidade saque-rescisão. Nessa situação, permanece disponível o direito à multa rescisória, quando devida.

O retorno ao saque-rescisão pode ser solicitado pelo aplicativo do FGTS, desde que não exista antecipação de valores contratada. No entanto, a mudança não é imediata: ela só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Confira as demais datas de saque para 2026:

  • Nascidos em janeiro - saque de 2 de janeiro a 31 de março
  • Nascidos em fevereiro - saque de 2 de fevereiro a 30 de abril
  • Nascidos em março - saque de 2 de março a 29 de maio
  • Nascidos em abril - saque de 1º de abril a 30 de junho
  • Nascidos em maio - saque de 4 de maio a 31 de julho
  • Nascidos em junho - saque de 1º de junho a 31 de agosto
  • Nascidos em julho - saque de 1º de julho a 30 de setembro
  • Nascidos em agosto - saque de 3 de agosto a 30 de outubro
  • Nascidos em setembro - saque de 1º de setembro a 30 de novembro
  • Nascidos em outubro - saque de 1º de outubro a 30 de dezembro
  • Nascidos em novembro - saque de 2 de novembro a 29 de janeiro de 2027
  • Nascidos em dezembro - saque de 1º de dezembro a 26 de fevereiro de 2027
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Tags

caixa econômica federal FGTS Saque-aniversário

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