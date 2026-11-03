Saque-aniversário do FGTS começa para aniversariantes de novembro

Trabalhadores que fazem aniversário em novembro e aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já podem retirar parte do saldo disponível a partir desta segunda-feira, 2. O prazo para movimentar o dinheiro termina em 29 de janeiro de 2027.

A liberação segue o calendário anual da modalidade, que permite ao trabalhador retirar uma parcela do FGTS no mês de seu aniversário. Os pagamentos para quem nasceu em setembro e outubro também continuam disponíveis: os primeiros podem sacar até 30 de novembro, enquanto os aniversariantes de outubro têm até 30 de dezembro.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quanto é possível receber pelo saque-aniversário?

O valor liberado varia conforme o saldo total que o trabalhador possui nas contas do FGTS. O cálculo considera uma alíquota aplicada sobre esse montante, que pode ir de 5% a 50%, além de uma parcela adicional fixa, definida de acordo com a faixa de saldo.

Alíquota do saque-aniversário do FGTS

Até R$ 500,00: alíquota de 50%, sem parcela adicional.

De R$ 500,01 até R$ 1.000,00: alíquota de 40% + R$ 50,00.

De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00: alíquota de 30% + R$ 150,00.

De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00: alíquota de 20% + R$ 650,00.

De R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00: alíquota de 15% + R$ 1.150,00.

De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00: alíquota de 10% + R$ 1.900,00.

Acima de R$ 20.000,01: alíquota de 5% + R$ 2.900,00.

Na prática, quem tem R$ 1 mil acumulados no fundo, por exemplo, recebe R$ 400 pela aplicação da alíquota de 40%, acrescidos de R$ 50 de parcela adicional. Nesse caso, o saque totaliza R$ 450.

Quem pode aderir à modalidade?

O saque-aniversário é uma alternativa disponível aos trabalhadores que possuem saldo no FGTS e se enquadram nas condições previstas em lei. A adesão é voluntária e permite retirar anualmente uma parte dos recursos no mês de nascimento.

De acordo com a Caixa, a modalidade está disponível para os trabalhadores que tenham valores liberados para movimentação. A opção pode ser feita pelo aplicativo do FGTS.

O que acontece em caso de demissão?

Quem escolhe o saque-aniversário precisa ficaratento às regras para o desligamento do emprego. Em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não tem acesso imediato ao saldo integral da conta vinculada, como ocorre na modalidade saque-rescisão. Nessa situação, permanece disponível o direito à multa rescisória, quando devida.

O retorno ao saque-rescisão pode ser solicitado pelo aplicativo do FGTS, desde que não exista antecipação de valores contratada. No entanto, a mudança não é imediata: ela só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Confira as demais datas de saque para 2026: