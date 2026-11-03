Bahia tem 458 mil veículos com IPVA atrasado em 2026; veja prazos

Cerca de 458,8 mil veículos estão com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em atraso na Bahia neste ano, considerando os automóveis com placas de finais até 6. O número corresponde a 16% da frota tributável do estado, de 2.799.774 veículos, segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA).

Em 2025, 586.073 proprietários encerraram o ano com débitos relativos ao IPVA, o equivalente a 22,1% da frota tributável. De acordo com o diretor de Arrecadação da Sefaz-BA, Augusto Guenem, o índice de inadimplência costuma se manter estável, já que muitos contribuintes deixam para quitar o débito no início do ano seguinte.

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“Muita gente termina quitando, dando baixa nos primeiros meses”, afirmou Guenem.

Quem tem débitos de anos anteriores pode optar pelo parcelamento. No entanto, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) só fica disponível após a quitação integral dos valores em atraso, ressalta o diretor.

A Bahia tem ainda 3.151.313 veículos isentos de IPVA. A categoria inclui automóveis com mais de 20 anos de fabricação, veículos de pessoas com deficiência (PCDs), táxis, transportes escolares e carros a serviço do poder público. A maior parte das isenções, porém, corresponde a motocicletas com menos de 50 cilindradas.

Calendário

Os próximos prazos para pagamento do IPVA 2026 são 27 de novembro, para veículos com placas de final 9, e 30 de novembro, para os de final 0. As datas valem tanto para a quitação em cota única, sem desconto, quanto para o pagamento da quinta e última parcela.

Na última sexta-feira (30), venceu o prazo para os proprietários de veículos com placas de final 8 pagarem a quinta parcela ou quitarem o imposto em cota única, já sem desconto. Para as placas de final 7, o prazo terminou na última quinta-feira (29).

O pagamento pode ser feito pelos canais do Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob, instituições parceiras da Sefaz-BA. O calendário completo do IPVA 2026 está disponível no site www.sefaz.ba.gov.br, na seção Inspetoria Eletrônica, opção IPVA.

Para obter mais informações, o contribuinte pode acessar o Balcão Virtual, também disponível no site da secretaria, enviar e-mail para [email protected] ou entrar em contato com o call center. O número 0800 071 0071 recebe ligações de telefones fixos. Já os números (71) 3319-2500 e (71) 3319-2501 atendem chamadas de celulares e telefones fixos.



Alertas do Detran

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) alerta que o licenciamento anual do veículo envolve outras obrigações além do IPVA. Para que o automóvel esteja regularizado, também é necessário quitar a taxa de licenciamento e eventuais multas.

O órgão ressalta ainda que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) não é mais enviado ao endereço do proprietário. Após o pagamento integral do licenciamento, o documento deve ser emitido pelo próprio contribuinte, em versão impressa ou arquivo digital, que pode ser armazenado no celular. A emissão está disponível no portal www.ba.gov.br.