Mercado Bitcoin sofre ataque e suspende saques após roubo bilionário

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O Mercado Bitcoin, corretora brasileira de criptoativos, informou ter registrado um incidente de segurança nesta segunda-feira, 2, e suspendeu temporariamente saques e depósitos.

Em seu perfil no X, o Mercado Bitcoin afirmou que identificou e conteve o incidente durante a madrugada. Segundo a corretora, não houve prejuízo aos clientes nem vazamento de dados.

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"Como medida preventiva de proteção, depósitos e saques estão temporariamente suspensos. Nossas equipes estão mobilizadas investigando o caso, rastreando os ativos e coordenando as medidas junto às autoridades competentes", publicou.

Veja o comunicado

Comunicado oficial: Identificamos e contivemos com rapidez um incidente de segurança em um de nossos sistemas nesta madrugada. Reforçamos que: • Não houve nenhum prejuízo aos clientes; • Não houve vazamento de dados. Como medida preventiva de proteção, depósitos e saques estão temporariamente suspensos. Nossas equipes estão mobilizadas investigando o caso, rastreando os ativos e coordenando as medidas junto às autoridades competentes. Manteremos atualizações regulares por aqui. — Mercado Bitcoin (@MercadoBitcoin) November 2, 2026

O incidente no Mercado Bitcoin acontece poucos dias após o ciberataque que resultou no roubo de US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 34 bilhões) da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, na última quinta-feira, 29

Ataque hacker e roubo bilionário

Maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance foi alvo de um ataque hacker que resultou no roubo de US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 34 bilhões) na última quinta-feira, 29.

Especialistas afirmam que essa foi a maior ação criminosa já registrada na história do setor. A ação levou aproximadamente 20 minutos.

As empresas americanas TRM Labs e Chainalysis, especializadas em rastrear movimentações de criptomoedas, disseram que os responsáveis pelo roubo seriam hackers ligados à Coreia do Norte.